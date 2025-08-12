Той е решен само да представи срещата със САЩ като своя лична победа и след това да продължи да действа точно както преди, оказвайки същия натиск върху страната ни, каза украинският президент

Украинският президент Володимир Зеленски получи доклад от разузнаването и военните командири за плановете на Русия. Той каза това във вечерното си видеообръщение, съобщава Укринформ.

"Днес имаше и доклад от разузнаването, и от военното командване за това на какво разчита Путин и за какво всъщност се готви, включително (за извършвани от него) военни приготовления. Той определено не се готви за прекратяване на огъня или край на войната. Путин е решен само да представи срещата със САЩ като своя лична победа и след това да продължи да действа точно както преди, оказвайки същия натиск върху Украйна", каза Зеленски.

Според него досега няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация.

"Напротив, те местят войските си по начин, който предполага подготовка за нови настъпателни операции. Ако някой се готви за мир, той не прави това", каза Зеленски.

Президентът получи и доклад от украинската делегация след среща в Обединеното кралство. Ръководителят на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров докладваха за всички важни дипломатически конак ти, както публични, така и при закрити врати, съобщи БТА.

26 евролидери казаха, че Украйна трябва да има свободата сама да определя бъдещето си

Двайсет и шест европейски държавни и правителствени ръководители посочиха в общо изявление, че украинците трябва да имат свободата сами да определят бъдещето си, и добавиха, че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата на украинските и европейските интереси, предаде Ройтерс.

"Съдържателни преговори могат да бъдат водени единствено в условията на спиране на огъня или отслабване на военните действия", подчертаха лидерите. Те отбелязаха, че са водени от "общото убеждение, че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата на ключовите интереси на Европа и Украйна в областта на сигурността".

Декларацията, която е съгласувана снощи и публикувана днес, е подкрепена от лидерите на всички държави от ЕС, с изключение на Унгария.

Киев спечели малки териториални придобивки в Сумска област преди срещата Тръмп - Путин

Украйна си върна две села в своята източна Сумска област, съобщи Киев и добави, че по този начин разширява малките си териториални придобивки по границата с Русия от последните дни, в навечерието на срещата на върха между лидерите на Русия и САЩ в петък, предаде Ройтерс.

Украинските сили освободиха прифронтовите селища Степне и Новоконстянтинивка в Сумска област, съобщи снощи в сводката си Генералният щаб в Киев.

"Тежко е. Но ние удържаме врага", написа във Фейсбук главнокомандващият войските на Украйна ген. Олександър Сирски след среща с президента Володимир Зеленски и представители на висшето командване. "На Сумското направление предприемаме активни действия и постигаме известен успех в освобождението на украинската земя."

Новината за отвоюването на двата населени пункта дойде, след като вчера бе съобщено, че силите на Киев са си върнали и село Безсаливка.

Ройтерс отбелязва, че изнесените данни не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

До тези териториални придобивки на Украйна се стига на фона на руско настъпление на различни участъци от 1000-километровия фронт, продължаващо от месеци, в хода на което почти ежедневно се съобщава за превзети от Москва села, основно в Донецка област.

По-рано тази година Русия, която през февруари 2022 г. предприе пълномащабно нахлуване в Украйна, започна офанзива в Сумска област след заповедта на президента Владимир Путин там да бъде създадена "буферна зона", което поставя под заплаха административния център на региона, град Суми.

Авторитетният украински онлайн проект с карти за проследяване на хода на бойните действия "Дийпстейт" показва, че руските сили владеят към 200 кв. км в Сумска област и общо около 114 000 кв. км от цяла Украйна.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че и Русия, и Украйна ще трябва да се съгласят да отстъпят територии, за да може войната да приключи, и добави, че тазседмичните преговори с Путин ще покажат дали стопанинът на Кремъл е готов да сключи споразумение.

