Снимка: Фейсбук страницата на General Staff of the Armed Forces of Ukraine Сирски: Русия изпраща по 9000 допълнителни войници месечно на фронта Ситуацията е особено критична в участъците от фронта близо до Покровск, Добропиля и Новопавловка в Източна Украйна, казва главнокомандващият украинските въоръжени сили

