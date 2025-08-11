Как би изглеждало бъдещето на Украйна след срещата на Тръмп и Путин
И Киев, и Европа рискуват да загубят от поглед стратегическата си визия за това, към което се стремят
Мюнхенското споразумение от 1938 г. често се цитира като неясен пример за неспособност за противопоставяне на диктаторите. Срещата на върха между Тръмп и Путин, планирана за този петък в Аляска, прилича на Мюнхен в едно конкретно отношение. Чешкото правителство не е представено на преговорната маса, когато Хитлер, Чембърлейн, Мусолини и Даладие сключват споразумение, което раздели страната им.
Русия - Украйна
При настоящото положение президентът на Украйна Володимир Зеленски няма да присъства, докато руският и американският лидер обсъждат съдбата и границите на страната му. И както се казва: "Ако не си на масата, значи си в менюто".
Необмислените изказвания на Доналд Тръмп за "размяна на територии" също предизвикаха тревога в Украйна и в цяла Европа. Страхът е, че тщеславният и неопределен Тръмп ще бъде лесно манипулиран от Путин - твърд диктатор с внимание към детайлите.
За украинците и европейците най-лошият сценарий е Тръмп и Путин да излязат от срещата с споразумение за "размяна на територии" - което в действителност би означавало Украйна да отстъпи трайно големи части от територията си на Русия.
Целта на Путин вероятно е да постигне споразумение с Тръмп, което след това да бъде представено на Украйна като свършен факт. Както казва Александър Габуев от центъра Карнеги за Русия и Евразия, споразумението, което Путин иска, би оставило Украйна "незащитена, непривлекателна за инвестиции и на път към колапс". Ако Украйна отхвърли това споразумение, руснаците се надяват, че САЩ ще прекъснат подкрепата си за Киев.
Това са напълни вероятни сценарии. Но украинците и техните европейски поддръжници също вярват, че е възможно да се постигне по-позитивен резултат. Добър резултат от тяхна гледна точка би било споразумение за прекратяване на огъня - със заплаха от вторични санкции срещу Русия, ако Путин поднови войната. Дискусиите за територията биха могли да се проведат чак след това.
На фона на бързо развиващата се дипломация и силните емоции съществува опасност както за Украйна, така и за Европа да загубят от поглед стратегическата визия за това, към което искат да стигнат - и какво е постижимо.
Войната е непредсказуема. Но най-убедителните анализи, които съм виждал, сочат, че Украйна бавно губи - като проблемът с живата сила на фронта става все по-остър. Това означава, че пълният провал на преговорите и продължаването на войната вероятно би било по-добро за Русия, отколкото за Украйна.
Позицията на Киев, че не може да се отстъпи територия, е принципна, но и нереалистична в настоящата ситуация. Важното разграничение е между де факто и де юре отстъпки на територия.
Правната признаване на насилствената анексия на украинска територия от Русия е напълно неприемливо за Украйна, ЕС и Обединеното кралство. Но де факто признаването на руската окупация на част от територията като брутална реалност — в контекста на по-широко споразумение за мир — може да се окаже необходимо. Анексирането на балтийските държави от Съветския съюз след 1940 г. никога не е било правно признато от САЩ и повечето европейски страни. Но то беше факт от живота, докато в крайна сметка балтийските държави не възвърнаха своята независимост.
Мислейки по-широко за бъдещето на Украйна, ключовите европейски правителства разбират, че дебатът не може да се отнася само до територията - колкото и важна да е тя. Президентът на Финландия Александър Стуб, влиятелна фигура в настоящата дипломация, предложи полезна рамка за размисъл за бъдещето, като се позова на опита на собствената си страна след две войни с Русия през 40-те години на миналия век.
В крайна сметка мирните договори включваха отстъпването на около 10 % от територията на Финландия. След войната Финландия беше принудена да остане неутрална държава, за да не си навлече враждебността на Москва. Но - и това е от решаващо значение - Финландия запази своята правна независимост и демокрация. Това й позволи да се превърне в просперираща, свободна и успешна страна.
Стуб предлага, че за да се гарантира бъдещето на Украйна, трябва да се обмислят три въпроса: независимост, суверенитет и територия.
Използвайки тази рамка - и опита на Финландия - се предполага, че Украйна не трябва да постигне 100% от целите си и в трите области, за да излезе от тази война с положително бъдеще. Ако Украйна успее да запази независимостта и демокрацията си, тогава някои фактически териториални отстъпки може да се окажат болезнени, но приемливи.
Въпросът за суверенитета също е от решаващо значение. Русия е поискала огромни ограничения на свободата на Киев да определя собствения си курс - включително ограничения на размера и възможностите на украинската армия, както и забрана на членството на Украйна в НАТО и евентуално в ЕС.
Украйна очевидно не може да приеме никакви военни ограничения, които биха могли да навредят на способността на страната да се защитава. Но ако на Киев бъде позволено да продължи с усилията си за членство в ЕС, тогава въпросът за НАТО може да бъде отложен за известно време - особено като се има предвид, че политическата реалност е, че членството на Украйна в НАТО изглежда нереалистично в обозримо бъдеще.
Една явна опасност на срещата на върха в Аляска е, че Путин отдавна е обмислял внимателно всички тези въпроси. Тръмп, както винаги, ще бъде по-заинтересован да обяви триумф, отколкото да се занимава с досадните подробности на споразумението.
Но всяко споразумение в Аляска вероятно ще бъде началото, а не краят на един процес. Украинците и европейците знаят, че трябва да се съобразяват с Тръмп и да играят дългосрочна игра. Това не е най-добрият вариант. Но е най-добрият, с който разполагат.