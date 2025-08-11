Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи, предаде Асошиейтед прес.

Преди срещата на върха в Аляска в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че мирното споразумение може да включва "някаква размяна на територии", но европейците не виждат признаци, че Русия ще предложи нещо за размяна. Европейците и украинците засега не са поканени на срещата на върха.

Преди срещата в Аляска: Тръмп е "разстроен" от отказа на Зеленски да отстъпи територия
Виж още Преди срещата в Аляска: Тръмп е "разстроен" от отказа на Зеленски да отстъпи територия

Външните министри на Европейския съюз се срещнаха виртуално в понеделник по повод предстоящата среща между Тръмп и Путин. Те са предпазливи, че президентът Владимир Путин ще се опита да постигне политическа победа, като покаже, че на Украйна й липсва гъвкавост, предаде БТА.

В Европа и Украйна се появиха опасения, че Киев може да бъде притиснат да отстъпи земя или да приеме други ограничения на суверенитета си.

Украйна и нейните европейски съюзници отхвърлят идеята, че Путин трябва да предяви претенции за някаква територия дори преди да се съгласи на прекратяване на огъня.

"Докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно: всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна", заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас преди срещата на министрите.

"Устойчивият мир означава също, че агресията не може да бъде възнаграждавана", каза Калас след виртуалната среща на външните министри от ЕС.

Украинският президент Володимир Зеленски пък от своя страна призова съюзниците на страната му да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност, предаде Ройтерс.

Зеленски изрази тази позиция, след като разговаря по телефона с канадския премиер Марк Карни. "Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната", написа украинският лидер в социалната мрежа "Екс".

Зеленски: Украйна е готова за реални решения за мир, но няма да отстъпи територия на окупаторите
Виж още Зеленски: Украйна е готова за реални решения за мир, но няма да отстъпи територия на окупаторите

Полският премиер Доналд Туск заяви, че "за Полша и нашите европейски партньори - а надявам се и за всички в НАТО - трябва да е ясно, че държавните граници не могат да бъдат променяни със сила". Всяка размяна на земи или мирни условия "трябва да бъдат договорени с участието на Украйна", каза той, според полската информационна агенция ПАП.

В неделя канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да приеме териториалните въпроси да бъдат обсъждани или решавани от Русия и САЩ "през главите" на европейците или украинците.

Все пак е трудно да се пренебрегне реалността на място, отбелязва АП.

"В крайна сметка въпросът за това, че руснаците контролират в този момент фактически част от Украйна, трябва да бъде поставен на масата" при евентуални мирни преговори след срещата на върха в Аляска", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по Cи Би Ес в неделя. Той посочи, че западните поддръжници на Украйна "никога не могат да приемат това в правен смисъл", но предположи, че те могат мълчаливо да признаят руския контрол.

Зеленски настоява, че спирането на бойните действия на фронтовата линия пък трябва да бъде отправна точка за преговорите, а европейците го подкрепят. Те казват, че всяка бъдеща размяна на земи трябва да бъде решена от Украйна, а не да бъде предварително условие за прекратяване на огъня.

Европейците смятат, че най-добрата защита на Киев са силните въоръжени сили, които да възпрат Русия да нанесе нов удар. Те настояват, че не трябва да има ограничения за размера на украинската армия и за оборудването, оръжията и боеприпасите, които тя може да притежава или продава.

Освен това те твърдят, че Украйна не трябва да бъде ограничавана в избора си да се присъедини към ЕС или да бъде принудена да стане неутрална страна. Администрацията на Тръмп вече свали от масата членството на Украйна в НАТО в обозримо бъдеще.

