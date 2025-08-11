Американският президент заяви, че ще поиска от Путин да спре войната и потвърди, че ще има размяна на земи

9286 Снимка: AP Photo/Ben Curtis/БТА

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че очаква конструктивен разговор с руския си колега Владимир Путин по време на срещата им във връзка с войната в Украйна, насрочена за петък в Аляска, предаде Франс прес.

Той уточни, че срещата му с руския държавен глава Владимир Путин в бившата руска територия ще бъде "проучвателна", предаде Ройтерс.

"Ще разговарям с Владимир Путин и ще му заявя: трябва да сложите край на тази война. Трябва да я прекратите", каза Тръмп пред журналисти.

Американският президент отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

"Веднага след срещата ще се обадя на европейските лидери. Ще говоря и със Зеленски, следващата среща трябва да е между Зеленски и Путин, или между нас тримата. Важното е да има среща между двамата лидери", уточни той.

Тръмп добави, че е "разстроен" от отказа на украинския си колега Володимир Зеленски да отстъпи територия на Русия, като част от споразумение, което ще сложи край на конфликта, предаде БТА.

И потвърди: "Ще има размяна на територии. И това е за добро на Украйна, а и двете страни ще понесат загуби".

Украинският президент по-рано разкритикува планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като предупреди, че сключването каквото и да е било мирно споразумение, което изключва Киев, няма да доведе до реални решения.

Зеленски заяви, че териториалната цялост на Украйна, заложена в конституцията, не подлежи на преговори и подчерта, че трайният мир трябва да включва гласа на Украйна на преговорите. Той се зарече, че "няма да даде на Русия никакви награди за това, което е направила" и че "украинците няма да дадат земята си на окупатора".

"Всяко решение, взето без Украйна, е в същото време решение срещу мира. Те няма да доведат до нищо. Това са мъртви решения. Те никога няма да проработят", коментира Зеленски в "Телеграм", след като разбра за срещата в Аляска.

