Американският президент Доналд Тръмп коментира, че очаква конструктивен разговор с руския си колега Владимир Путин по време на срещата им във връзка с войната в Украйна, насрочена за петък в Аляска, предаде Франс прес.

Той уточни, че срещата му с руския държавен глава Владимир Путин в бившата руска територия ще бъде "проучвателна", предаде Ройтерс.

Белият дом: Срещата в Аляска ще е само с Путин
Виж още Белият дом: Срещата в Аляска ще е само с Путин

"Ще разговарям с Владимир Путин и ще му заявя: трябва да сложите край на тази война. Трябва да я прекратите", каза Тръмп пред журналисти.

Американският президент отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

"Веднага след срещата ще се обадя на европейските лидери. Ще говоря и със Зеленски, следващата среща трябва да е между Зеленски и Путин, или между нас тримата. Важното е да има среща между двамата лидери", уточни той.

Тръмп добави, че е "разстроен" от отказа на украинския си колега Володимир Зеленски да отстъпи територия на Русия, като част от споразумение, което ще сложи край на конфликта, предаде БТА.

И потвърди: "Ще има размяна на територии. И това е за добро на Украйна, а и двете страни ще понесат загуби".

Украинският президент по-рано разкритикува планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като предупреди, че сключването каквото и да е било мирно споразумение, което изключва Киев, няма да доведе до реални решения.

Зеленски заяви, че териториалната цялост на Украйна, заложена в конституцията, не подлежи на преговори и подчерта, че трайният мир трябва да включва гласа на Украйна на преговорите. Той се зарече, че "няма да даде на Русия никакви награди за това, което е направила" и че "украинците няма да дадат земята си на окупатора".

"Всяко решение, взето без Украйна, е в същото време решение срещу мира. Те няма да доведат до нищо. Това са мъртви решения. Те никога няма да проработят", коментира Зеленски в "Телеграм", след като разбра за срещата в Аляска.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
16333
Официално: Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА Корнер
Официално: Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА
3038
Плащайте с карта и преходът към еврото ще е лесен и сигурен Бизнес
Плащайте с карта и преходът към еврото ще е лесен и сигурен
8688
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва IT
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва
3942
Античен тегулен гроб е открит при строително-ремонтните дейности на северната сграда на НХА Impressio
Античен тегулен гроб е открит при строително-ремонтните дейности на северната сграда на НХА
1302
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
3760
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
19418
По какво да познаем хубавия розов домат Вкусотии
По какво да познаем хубавия розов домат
1947
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
1583
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
1124