Полицията в Нашвил разпространи видео в официалната си страница в социалните мрежи, на което се вижда как униформените ликвидират стрелеца от частното християнско училище в американския град, застрелял три деца и трима възрастни.

Кадрите са заснети от камери, прикрепени върху телата на полицаите Рекс Eнгълбърт и Майкъл Колацо и разкриват цялата акция на властите в учебното заведение.

На видеото се вижда как въоръжените униформени влизат в училището, където се чува предупредителна аларма. Полицаите проверяват няколко класни стаи, издирвайки стрелеца, който се оказва на последния етаж.

Тежко въоръжените служители на управлението в Нашвил откриват стрелба срещу него и с няколко изстрела успяват да го ликвидират.

"Не мърдай, не мърдай", крещи офицер Колацо, докато стреля по нападателя, тъй като той все още се движи, макар и прострелян, след което докладва, че "заподозреният е свален".

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ