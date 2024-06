20 души са загинали при пожар във фабрика за производство на литиеви батерии близо до Сеул, съобщиха южнокорейски власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Снимки след пожара ВИЖТЕ ТУК >>>

Пожарът е възникнал около 10:30 ч. сутринта местно време във фабрика, управлявана от производителя на батерии Aricell в Хуасон, южно от столицата Сеул.

Причина за него станало избухването на поредица от батерийни клетки в склада, в който се съхраняват 35 000 подобни продукта, информира Ким Джин Йон, служител на местната противопожарна служба. Остава неясно какво е довеело да възпламеняването на клетките.

Телевизионни кадри на живо показаха как пожарникари обливат с вода опожарена сграда в комплекса. Части от горното ѝ ниво са се срутили, като големи парчета от сградата са пръснати по близката улица от експлозията.

До голяма степен пожарът вече е потушен. Специализиран екип в момента извършва издирвателни дейности в предприятието.

#BreakingNews‌: Hwaseong lithium battery factory fire#Hwaseong | #SouthKorea #Korea



A fire broke out at a lithium battery factory in the South Korean city of Hwaseong. It is reported that 21 workers were killed in the fire. pic.twitter.com/NE48hL2sA0