Руският опозиционер Алексей Навални публикува в "Инстаграм" снимка, на която слиза по стълби, съобщи Ройтерс.
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В публикацията той написа, че пътят към възстановяването му е "чист, макар и дълъг".
Навални каза, че още му е трудно да използва телефона си, да си налива вода в чашата или да се качва по стълби, защото краката му треперят.
"Има още много проблеми за решаване, но отличните лекари в болница "Шарите" решиха основния. Неотдавна не познавах хората и не ги разбирах, когато разговарят. Всяка сутрин при мен идваше лекар, който ми казваше: "Алексей, сега ще донеса дъска, на която ще напишеш дума. Това ме хвърляше в отчаяние, защото разбирах какво искаше докторът, но не разбирах как да измисля дума. На кое място в мозъка се раждат думите? Как да измисля дума и да знам какво означава? Това ми беше абсолютно непонятно ", разказва Навални.
По думите му, тъй като не искал да показва отчаянието си, затова й мълчал.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
Алексей Навални припадна миналия месец по време на полет в Сибир и бе транспортиран в болница в Берлин. С лабораторен тест в Германия бе установено, че е бил отровен с нервнопаралитично вещество.