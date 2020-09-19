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Руският опозиционер Алексей Навални публикува в "Инстаграм" снимка, на която слиза по стълби, съобщи Ройтерс.

В публикацията той написа, че пътят към възстановяването му е "чист, макар и дълъг".

Навални каза, че още му е трудно да използва телефона си, да си налива вода в чашата или да се качва по стълби, защото краката му треперят.

"Има още много проблеми за решаване, но отличните лекари в болница "Шарите" решиха основния. Неотдавна не познавах хората и не ги разбирах, когато разговарят. Всяка сутрин при мен идваше лекар, който ми казваше: "Алексей, сега ще донеса дъска, на която ще напишеш дума. Това ме хвърляше в отчаяние, защото разбирах какво искаше докторът, но не разбирах как да измисля дума. На кое място в мозъка се раждат думите? Как да измисля дума и да знам какво означава? Това ми беше абсолютно непонятно ", разказва Навални.

По думите му, тъй като не искал да показва отчаянието си, затова й мълчал.

Алексей Навални припадна миналия месец по време на полет в Сибир и бе транспортиран в болница в Берлин. С лабораторен тест в Германия бе установено, че е бил отровен с нервнопаралитично вещество.