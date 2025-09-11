Няма военен смисъл да се използват изтребители F-35 срещу безпилотни апарати, казва високопоставен служител на НАТО пред германския в. "Билд"

5057 Снимка: БТА/АП

Пилотите на изтребители F-35 са атакували дроновете над Полша с ракети AIM-9 Sidewinder. Проблемът: изстрелването на една такава ракета струва повече от 400 000 евро - за дрон, който струва само няколко хиляди евро, пише в. "Билд".

Високопоставен служител на НАТО е заявил пред германското издание, че "в дългосрочен план няма военен смисъл да се използва F-35 срещу дронове". Поради това, според информация на "Билд", НАТО проучва различни варианти за противодействие на руските провокации.

Първият вариант е държавите от Алианса да разположат допълнителни системи за противовъздушна отбрана (изтребители, системи "Пейтриът", IRIS-T, войници) на източния фланг.

Втората възможност е да се започне възпираща мисия срещу нарушения на въздушното пространство - подобна на мисията "Baltic Sentry", която включва военни кораби, подводници, разузнавателни самолети и дронове.

Третият вариант според "Билд" е НАТО да се поучи от Украйна, която разполага с по-добри средства за защита срещу руски дронове. Такъв пример са звукови сензори, които засичат бръмченето на безпилотните апарати. След това войници в пикапи, оборудвани с картечници, проследяват дроновете и ги свалят със залпове.

