Пилотите на изтребители F-35 са атакували дроновете над Полша с ракети AIM-9 Sidewinder. Проблемът: изстрелването на една такава ракета струва повече от 400 000 евро - за дрон, който струва само няколко хиляди евро, пише в. "Билд".

Русия - Украйна

Високопоставен служител на НАТО е заявил пред германското издание, че "в дългосрочен план няма военен смисъл да се използва F-35 срещу дронове". Поради това, според информация на "Билд", НАТО проучва различни варианти за противодействие на руските провокации.

Първият вариант е държавите от Алианса да разположат допълнителни системи за противовъздушна отбрана (изтребители, системи "Пейтриът", IRIS-T, войници) на източния фланг.

Втората възможност е да се започне възпираща мисия срещу нарушения на въздушното пространство - подобна на мисията "Baltic Sentry", която включва военни кораби, подводници, разузнавателни самолети и дронове.

Третият вариант според "Билд" е НАТО да се поучи от Украйна, която разполага с по-добри средства за защита срещу руски дронове. Такъв пример са звукови сензори, които засичат бръмченето на безпилотните апарати. След това войници в пикапи, оборудвани с картечници, проследяват дроновете и ги свалят със залпове.

ИЗБРАНО
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата Лайф
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата
15249
Илиан Илиев: Сам пожелах да си тръгна от националния отбор Корнер
Илиан Илиев: Сам пожелах да си тръгна от националния отбор
5306
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
5705
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс IT
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс
7609
Галерия "Сияна Попова" беше официално открита в София Impressio
Галерия "Сияна Попова" беше официално открита в София
3381
Хисаря вече е сред елита на термалните градове на Европа Trip
Хисаря вече е сред елита на термалните градове на Европа
1999
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
811
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци
3826