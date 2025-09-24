Според френския държавен глава колективната реакция на НАТО след няколкото нахлувания на руски дронове в нейното въздушно пространство до този момент е била пропорционална

673 Снимка: AP/БТА

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че страните от НАТО трябва да реагират по-строго в случай на нови провокации от страна на Русия, по-конкретно във въздушното пространство на Източна Европа. Той каза това в интервю за телевизия Франс 24 и Радио Франс Eнтернасионал (Ер Еф И).

"Ако някой ви провокира отново, трябва да реагирате по малко по-твърд начин", каза Макрон в Ню Йорк, където участва в Общото събрание на ООН.

Но според него не трябва да се открива огън при тези действия на руската армия. По този въпрос влезе в противоречие с американския президент Доналд Тръмп, отбеляза АФП, цитирана от БТА. Вчера Тръмп отговори утвърдително на журналистически въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство.

Според френския държавен глава колективната реакция на НАТО след няколкото нахлувания на руски дронове в нейното въздушно пространство до този момент е била пропорционална.

Дания беше принудена в понеделник да затвори летището в Копенхаген заради прелитане на безпилотни апарати с неизвестен произход. По-рано този месец Полша, Румъния и Естония съобщиха, че въздушното им пространство е било нарушено от руски дронове.

