3427 Снимка: Министерството на отбраната на САЩ чрез АП, Sebastian Apel

Двата инцидента с нахлуване на руски дронове във въздушното пространство на страни от НАТО (10 септември - Полша, 13 септември - Румъния) накараха много експерти и журналисти да тълкуват случилото се като проверка - от една страна, на бойна готовност на противовъздушната отбрана, а от друга - на политическата решимост на алианса да защитава своите членове.

И в двата случая за прехващане на дроновете бяха вдигнати изтребители, при това не само полски и румънски, но и на съюзниците. Част от дроновете в Полша бяха свалени. На дрона, влетял в Румъния, бе позволено да отлети обратно във въздушното пространство на Украйна, откъдето беше долетял. Генералният секретар на НАТО Марк Рютте определи реакцията на алианса на полския инцидент като "много успешна".

И така, как е организирана противовъздушната отбрана на НАТО в Европа?

В системата за противовъздушна отбрана на НАТО в Европа за откриване на заплахи се използват 14 самолета за далечно радиолокационно откриване AWACS, пише сп. "Иконъмист". Те са базирани в германския Гайленкирхен. Функцията за проследяване се изпълнява и от дронове RQ-4D Phoenix, базирани в Сицилия.

Снимка: Shutterstock

Полша също така е сключила договор за почти милиард долара за закупуване на американски аеростати - големи привързани балони с радари. Американските военни в Европа експериментират дори с акустични сензори, подобни на тези, които Украйна използва за улавяне на звука от приближаващи се безпилотни летателни апарати.

Що се отнася до средствата за прехващане, ключова роля играят самолетите, разположени на източните граници на НАТО. Тези сили са в постоянна ротация: в момента Италия, Испания и Унгария охраняват въздушното пространство на балтийските страни, Италия патрулира и в Румъния, а Нидерландия и Норвегия отговарят за защитата на Полша. Това са предимно самолети, произведени в САЩ, като F-16. След инцидента на 10 септември френският президент Еманюел Макрон изпрати в Полша три изтребителя Rafale.

Снимка: iStock by Getty Images

Що се отнася до наземните системи за противовъздушна отбрана, страните разполагат както със свои собствени комплекси, така и с американски Patriot, способни да прехващат самолети, крилати и балистични ракети. Германия вече разположи батареи Patriot в Полша, а Нидерландия планира да направи същото. Освен това американските и европейските съюзници поддържат в региона кораби с радари и прехващачи.

Освен това САЩ са разположили в Румъния и Полша системи за противоракетна отбрана AEGIS Ashore. Разполагането им в Източна Европа беше обявено още през първото десетилетие на века и още тогава предизвика протести от страна на Русия: в Москва това беше счетено за агресивна стъпка, целяща да промени баланса на силите в региона.

Всички тези средства са интегрирани в различна степен в общата система за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана на НАТО (IAMD), която се ръководи от обединеното командване в Рамщайн (Германия). Под негово ръководство действат два центъра за управление на операциите: единият, в Германия, отговаря за пространството на север от Алпите, а другият, в Испания, - за южния фланг.

Снимка: Getty Images

Значителна част от големите европейски комплекси за противовъздушна отбрана са предадени на Украйна, която ежедневно е подложена на масирани руски обстрели. Германия изпрати на Киев още две батареи Patriot, като разчита да закупи нови от САЩ. Комплексите Patriot, поръчани в САЩ от Швейцария, по инициатива на Вашингтон също бяха изпратени директно в Украйна.

Според Марк Рюте, за да отговори на официалните военни планове, НАТО трябва да увеличи броя на средствата за противовъздушна отбрана с 400%. Но да се затвори цялото европейско небе е практически невъзможно.

През последните две години руски дронове и ракети многократно пресичаха границите на НАТО: отломки падаха в Румъния, ракети влизаха в Полша, безпилотен самолет падна в Латвия. В един случай Полша търси няколко месеца крилата ракета, паднала край град Бидгошч, на 400 километра от границата с Украйна - тя е била случайно намерена от жена, която се е разхождала на кон. В същото време полските военни твърдят, че на 10 септември повечето дронове са били "примамки" (т.е. не са носили бойни части и са били изстреляни само за да претоварят украинската противовъздушна отбрана). Според официални изявления Полша е прехващала само онези, които са могли да представляват реална заплаха.

Скъпите прехващачи от системата Patriot не са рентабилни за използване срещу евтини дронове-"примамки", като руските "Гербери". Много страни от НАТО работят върху създаването на евтини средства за борба с дронове на късо разстояние - лазери, оръдия, прехващащи дронове, - но засега тези разработки не са мащабирани. Според оценката на Международния институт за стратегически изследвания (IISS), европейската противовъздушна отбрана със среден и малък обсег на действие е слабо подготвена за война от типа на тази в Украйна.

Европейските ВВС разполагат със стотици бойни самолети и редовно патрулират източния фланг, но като цяло НАТО все още е изключително зависима от САЩ. Украйна вече обвини европейските членове на НАТО, че понякога умишлено подценяват значението на руските атаки, за да избегнат ескалация, без да са сигурни в американската подкрепа в случай на пряк конфликт с Русия.

Полша, напротив, сега открито заявява, че руските дронове са били изстрелвани целенасочено над нейна територия, и ги сваля, докато преди такива инциденти често са били "пренебрегвани".

Европейските страни все още не се решават да копират опита на Израел, който с подкрепата на САЩ и съюзниците си два пъти през изминалата година бе подложен на масирани вълни от ирански ракети и дронове, които бяха прехващани още над територията на съседните страни и нанесе превантивни удари по местата, откъдето са били изстреляни. За НАТО това е невъзможно: правилата на алианса забраняват да се свалят цели над Украйна или Беларус без единодушно решение на всички 32 страни-членки — а държави като Унгария или Словакия със сигурност биха се противопоставили.

Междувременно Полша предложи създаването на зона забранена за полети над Украйна след нахлуването на руските дронове. Но политическата нерешителност и военните недостатъци създават явни пречки, пише в. "Ню Йорк Таймс".

"Ако Украйна ни помоли да сваляме безпилотни самолети над нейна територия, това ще бъде изгодно за нас", - заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за германски вестник. Той добави, че решението трябва да бъде взето съвместно с партньорите от НАТО и Европейския съюз.

Преди три години и половина западните съюзници отхвърлиха молбата на украинския президент Володимир Зеленски за създаване на безпилотна зона над страната му. Тогава лидерите на НАТО заявиха, че се опасяват, че въвеждането на такава зона може да доведе до ескалация на войната и да въвлече западните въоръжени сили в пряк конфликт с Русия.

Характерът на руската заплаха се промени, тъй като Кремъл сега разчита на масово производство на безпилотни самолети с далечен обсег вместо на изтребители. Според анализатори обаче политическите проблеми, свързани с въвеждането на зона за забрана на полети от НАТО, остават значителни, а технологичните промени от 2022 г. насам направиха тази стъпка още по-сложна от военна гледна точка.

Майкъл Р. Карпентър, бивш посланик на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, заяви, че Пентагонът е малко вероятно да подкрепи въвеждането на зона забранена за полети от Запада, тъй като това би означавало "преход от война с пълномощно към пряка конфронтация".

Ако западните съюзници на Украйна наистина поемат ангажименти за защита на украинското въздушно пространство, това ще ги постави пред сериозен дилема. Ако не успеят да спрат руските дронове, това ще покаже безсилието на НАТО. А ако ги прехващат с помощта на скъпи ракети - което при настоящото състояние на отбраната е единствената им реална възможност - това бързо ще изчерпи арсеналите им.

Джъстин Бронк, старши научен сътрудник, изучаващ военновъздушните сили и технологии в Кралския обединен институт за отбранителни изследвания в Лондон, предупреждава, че Европа сама няма да може да спре рояците безпилотни самолети, които Русия използва в момента. "Западните военновъздушни сили, особено европейските, не са оборудвани, за да отблъскват устойчиво такива заплахи", казва Бронк.

Реакцията на НАТО на вълната от руски дронове над Полша миналата седмица показа цялата сложност на задачата. Полски и холандски изтребители, въоръжени с ракети на стойност над 1 милион долара всяка, бяха изпратени да спрат няколко дрона-примамки, известни като "Гербера", чиято цена е само няколко десетки хиляди долара за бройка или дори по-малко.

Снимка: iStock by Getty Images

Това беше първият случай, в който НАТО директно откри огън по руски обекти. Но тази стратегия не е устойчива, подчертава Бронк. Дори ако не се вземе предвид цената, отбелязва той, просто няма достатъчно ракети в производство или на склад, за да се пресекат всички дронове, с които Русия може да наводни всяка зона, забранена за полети.

Единствената армия в света, която вече се сблъсква с масови атаки с дронове, е Украйна. Тя е разработила многостепенна система за отбрана, която включва мобилни огневи групи, въоръжени с ракети и тежко оръжие, изтребители, прехващачи-дронове и средства за радиоелектронна борба.

От началото на септември в цяла Украйна са изстреляни над 3500 безпилотни летателни апарата от различни типове, почти 190 ракети, както и над 2500 авиационни бомби, заяви Зеленски във вторник.

Юрий Игнат, ръководител на отдела за комуникации на ВВС на Украйна, отбелязва, че украинските специалисти са готови да обучат европейските съюзници на тази нова форма на водене на война, но подчерта, че "този опит е бил придобит с цената на кръв".

Министерството на отбраната на Полша заяви, че очаква провеждането на съвместни учения на полска територия в близко бъдеще. В петък НАТО обяви началото на операция "Източен страж" с цел укрепване на източния си фланг. В рамките на тази операция Великобритания изпрати в Полша изтребители Typhoon.

Според Джъстин Бронк за по-голяма ефективност европейските изтребители трябва да бъдат оборудвани със система Advanced Precision Kill Weapon System, която използва евтини ракети с лазерно насочване, разработени от BAE Systems за унищожаване на дронове.

Пол Смит, директор на BAE, заяви на изложението за отбранителна техника в Лондон миналата седмица, че компанията работи върху това да направи тази система, която вече се използва на американски самолети, достъпна за европейските изтребители.

