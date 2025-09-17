11339 Снимка: AP/БТА

Инцидентът с дроновете в небето над Полша отново актуализира темата за възможна война между поляците и Русия и тя далеч не е нова.

Още от началото на 2024 г. в полските медии започнаха да се появяват публикации, че много заможни поляци са започнали да се преместват или да извеждат семействата си в страни от Западна Европа поради очакванията за скорошна война с Русия.

Това не е изненадващо - вече няколко години западните медии постоянно пишат за заплахата от нападение над Полша от страна на Русия. Москва отрича да го подготвя.

В същото време в Русия редовно се заявява, че самата Полша планира да въведе войски в Западна Украйна, което Варшава категорично отрича, заявявайки, че не възнамерява да въвежда войски дори след края на войната.

Трябва да отбележим, че и двете тези наистина изглеждат нелогични, пише украинското издание "Страна".

Първо, за Русия, когато почти цялата й армия воюва в Украйна, определено не е изгодно да отваря още един фронт.

Второ, самите поляци нямат нужда от война. Полша в момента е една от най-бързо развиващите се страни в ЕС, лидер по икономически растеж в Европа. Украинците, които развиват бизнес в различни държави от Европейския съюз, отбелязват, че Полша е с няколко стъпки пред западноевропейските страни по отношение на подхода си към икономическата политика. И може би не е далеч денят, в който именно Полша, а не Германия, ще стане локомотивът на ЕС. Разбира се, няма никакъв смисъл да се провалят такива блестящи перспективи заради въвличането на Варшава във война с Русия (напротив - дори само разговорите за предстояща война вредят на полската икономика). Освен това, през последните години всички вече имаха възможност неколкократно да се убедят, че поляците имат, меко казано, нееднозначно отношение към Украйна и украинците. И не горят от желание да воюват за Украйна (наскоро бившият президент на Полша Дуда заяви, че Киев е искал от първите дни на инвазията да въвлече Полша във войната, но Варшава не е съгласна).

Въпреки това темата за влизането на Полша във войната се обсъжда постоянно. А след историята с дроновете дискусията по нея само се засили.

Във връзка с това може да си спомним една от конспиративните теории, че западната "партия на войната" се стреми да "включи" в войната с Русия на страната на Украйна отделни европейски страни, но като че ли извън рамките на НАТО, за да не изглежда като война на Алианса с Русия (подобни идеи, например, още миналата година бяха прокарвани от френския президент Еманюел Макрон).

Логиката тук е следната: във войната на изтощение с Русия Украйна постепенно губи, защото нейните ресурси са по-малки от руските (дори и с помощта на Запада). Затова, за да се промени балансът в полза на Украйна, е необходимо поне още една страна да се включи във войната на нейна страна. От всички възможни кандидати за тази роля Полша е най-подходяща. Тя граничи с Русия, разполага със силна армия с висок боен дух, голям мобилизационен потенциал, а обществото е настроено патриотично.

Но има два проблема.

Първият е, че поляците са готови да воюват за своята страна, но изобщо не искат да воюват за Украйна. Ето защо да е практически невъзможна задача да бъдат накарани да влязат във война срещу Русия на страната на Киев по собствена инициатива.

Втората е, че САЩ категорично се противопоставят на плановете за влизане във война на която и да е страна от НАТО, като считат, че това ще увеличи значително риска от ядрена война между Русия и целия Алианс. Защото дори само изпращането на войски на член на НАТО в Украйна (да не говорим за атака срещу руска територия) може да предизвика ядрен отговор от страна на Русия. Такава беше позицията на Вашингтон и по времето на Байдън, а при Тръмп тя само се затвърди.

Ето защо влизането на Полша във войната е възможно само в един случай - ако самата Русия я атакува. При това атаката не трябва да бъде под формата на изпращане на дронове (чието влизане може да се припише на работата на средствата за радиоелектронно борба) или диверсии (които не е ясно кой е извършил), а в много по-открита и очевидна форма.

Въпреки това дори влизането на дронове вече се използва от западната "партия на войната" за прокарване на темата за въвеждане на безпилотна зона над Западна Украйна и за опити да се прекъсне диалогът между Тръмп и Путин. Това само по себе си може да доведе до ескалация.

Но за да влезе Полша във войната, Русия трябва да даде много по-сериозни поводи.

Поради описаните по-горе причини, провокирането на Варшава от страна на Москва да влезе във войната изглежда напълно безумно, тъй като това ще влоши рязко баланса на силите на фронта за Русия. И ще постави на дневен ред въпроса - с какво и от кого да се защити Калининград? Прехвърлянето на войски там ще бъде проблематично, което означава, че градът може да бъде превзет от поляците в кратки срокове. Настъплението им може да бъде спряно само с използване на ядрено оръжие.

Освен това, в случай на очевидно нападение на Руската федерация срещу Полша, може да влезе в сила член 5 от устава на НАТО за колективна отбрана. И макар че мнозина сега се отнасят към него скептично, не може да се изключи, че НАТО ще се "включи" с всички сили и ще започне война между Русия и Алианса, в която руснаците могат да воюват на равни начала отново само като използват ядрено оръжие с риск от взаимно унищожение.

Тоест, от гледна точка на логиката, за руснаците няма смисъл да въвличат Полша в конфликта, освен ако в Кремъл не са решили да доведат нещата до ядрена война в Европа.

Затова мнозина не вярват, че руските дронове са влезли в Полша умишлено, а не са били отклонени от маршрута от украинските средства за РЕБ - подобен инцидент не е изгоден за Русия, а е изгоден за нейните противници.

Въпреки това, в руските Z-канали в социалните мрежи вече се разпространява темата, че Русия трябва да "повиши залозите" в играта със Запада, за да покаже, че "войната може да дойде и на ваша територия". Целта е да се подтикнат европейците да престанат да подкрепят Украйна и да се окаже натиск върху Киев, за да приеме руските условия за мир.

Очевидно е обаче, че такава логика няма да проработи. Поляците, дори и да искат, няма да могат да принудят Киев да направи нещо. Те нямат такива лостове. Франция, Германия и Великобритания няма да окажат натиск върху украинските власти - действията на Русия срещу Полша ще им донесат ползи, а не загуби - създават се условия за влизане на Варшава във войната, поради военните рискове полската икономика (опасен конкурент) се отслабва, рязко се увеличава вероятността от пълно прекъсване на отношенията между Путин и Тръмп, а всякакви перспективи за нормализиране на отношенията между Москва и Вашингтон се свеждат до нула.

Освен това потенциални удари на Русия срещу Полша най-вероятно няма да предизвикат желание за спешно помирение с Москва, а, както във всяка друга страна, желание за отмъщение и разплата.

Нещо повече, самото нагнетяване на темата за военната заплаха за Европа от страна на Русия няма да доведе до намаляване на подкрепата за Украйна, а до нейното увеличаване, тъй като в ЕС е популярна тезата "за нас е изгодно удължаването на войната в Украйна, защото ако тя приключи, Русия ще нападне Европа". Също така "руската заплаха" е основният аргумент за увеличаване на европейските военни разходи, дори и за сметка на съкращаване на социалните разходи. Ето защо от логическа гледна точка за Москва няма никакъв смисъл да поддържа тази тема.

Въпреки това темата започва да набира скорост в Русия, наслагвайки се върху отдавна обсъжданата в Москва идея за организиране на "Карибска криза 2.0" - да се доведе ситуацията до ръба на ядрена война, за да се отправи ултиматум към Запада.

Друг въпрос е, че Кремъл може да не се поддаде на цялата тази риторика, като се имат предвид напълно очевидните негативни за Русия последствия и рискове.

Но работата в тази насока се води активно. И както виждаме, не само на Запад и в Киев, но и в самата Русия.

А в ситуация, когато в различни страни има сили, заинтересовани от ескалация, рискът от нея значително се увеличава. При това тя може да бъде поетапна - например, в отговор на влизането на руски дронове, в Калининградска област ще влязат полски дронове. Русия ще отговори по някакъв начин. Поляците ще отговорят на свой ред. Например, ще се съгласят за създаването на безпилотна зона над западната част на Украйна или ще блокират корабоплаването в руските пристанища на Балтийско море (на което вече намеква полският външен министър Сикорски и вече коментира заместник-председателят на руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев). И постепенно нещата ще стигнат до пряк военен конфликт.

Ето защо е изключително опасно за всички страни да се задейства спиралата на ескалацията. Но това може да се предотврати по един-единствен начин - да се спре войната в Украйна.

