Статуя на белгийския крал Леополд Втори, спорна фигура от колониалното минало на страната, беше премахната от площад в град Антверпен и изпратена в местен музей, предаде Франс прес.

Това решение беше взето, след като през уикенда хиляди хора в цяла Белгия протестираха срещу смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд при арест от бял полицай в САЩ в края на миналия месец.

Статуята, намираща се до църква в предградието Екерен, стана обект на вандализъм миналата седмица. Подобна съдба постигна и други скулптури на белгийския крал Леополд Втори, управлявал страната от 1865 до 1909 година.

Вижте снимки >>

Леополд Втори остава в историята с това, че е колонизирал Конго и страната остава за дълго негова лична собственост. В името на "цивилизаторската мисия" на Белгия Леополд Втори налага режим, който историците описват като изключително брутален, основаващ се на производството на каучук чрез принудителен труд.

We LOVE to see it

Според говорител на кмета на Антверпен Барт де Вевер статуята е трябвало бъде махната през 2023 г. в рамките на планирани промени на площада. "Но тъй като тя беше подложена на сериозен вандализъм миналата седмица", прехвърлянето й в музея Миделхайм е било ускорено.

Групата "Репарон листуар" иска премахването на всички статуи на краля от обществените места в Брюксел, като го обвинява в "ликвидирането" на милиони конгоанци.