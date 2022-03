10763 Снимка: Скрийншот

Кола се вряза в насъбрало се множество хора за карнавал в Южна Белгия, на около 50 км южно от Брюксел, тази сутрин.

Мести медии съобщиха, че четирима са загинали, но белгийското RTBF радио съобщи, че жертвите са шест. Най-малко 30 души са ранени, Съобщава се, че сред загиналите има и едно дете.

Драмата се е разиграла към 5 часа местно време в селището Стрепи-Бракение, когато около 150 човека се били събрали ежегодния пролетен парад с фолклорни костюми и под звуците на барабани.

Кметът на съседния град Ла Лувиер съобщи, че около 150 души се били събрали на място в подготовка за годишния фолклорен парад, когато изскочила колата, която "буквално се врязала в хората".

‘At least four dead’ as car crashes into carnival in Belgium https://t.co/wmvaRD5cNq — The Guardian (@guardian) March 20, 2022

Десет минути по-късно на място са пристигнали 16 спешни линейки и е започнала спасителна акция.

Двама младежи са били в колата. Кметът на Ла Лувие каза, че шофьорът се е опитал да избяга, но е бил заловен.

#BREAKING: least 5 people dead 12 critically injured and at least 20 other people injured, after a car plowed bystanders in a carnival in Strépy-Bracquegnies #Belgium pic.twitter.com/mCN5PlgomD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 20, 2022