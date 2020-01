Централният въпрос с военното напрежение между САЩ и Иран и съвпаденето на ракетния обстрел по американски бази с катастрофата на украинския Боинг 737 в Техеран може да попречат на прозрачното разследване. Вероятно никога няма да разберем истинската причина за инцидента.

Това заявиха в сряда редица източници, а думите им наляха масло в огъня на социалните мрежи - възможно ли е самолетът да е свален от иранска ракета?

Много от независимите експерти вече оповестиха своите заключения на базата на иновативни дигатални разследвания. Те показват увеличени снимки от отломните, на които се виждат множество дупки по корпуса на самолета. Специалистите допускат, че те са причнени от шрапнели.

Според друга от версиите до катастрофата да се е стигнало след експлозия на борда. Трети отричат инцидентът да е причинен от пожар на борда, тъй като пилотите са били подготвени да се справят с подобен проблем.

Повечето от експертите вече работят с верифицирани данни и всевъзможни дригитални инструменти. На тази база те правят обстоен анализ за възможността конфликтът между Иран и САЩ да хвърли сянка върху разплитането на случая, при който загинаха 176 души. Също така оборват и някои от най-смелите тези, че самолетът е станал случайна жертва на ракетен обстрел.

Част от заключенията на т.нар. "дигитални разследващи" са публикувания в руския сайт "Кореспондент".

Експертите не са напълно съгласни с официално обявените причини за падането на машината. Полетът е изпълнявал курса Техеран-Киев.

По същото време мащабната ракетна атака на Техеран по американските военни бази в Ирак тече с пълна сила.

Какво знаем?

Според официалните изявления, лайнерът пада около 8 минути след като излитането си. Той достига около 2700 километра над земята. Намира се над градини и футболно игрище в бедно, но гъсто населено предградие на Техеран. Най-близките жилищни сгради са били на около 200-300 метра от мястото на инцидента.

Самолетът излиза с час закъснение - около 6.12 ч. вместо в 5.15 ч. Именно в този период Иран започна ракетно нападение върху американските военни бази в Ирак.

Състояние на машината

Боингът е произведен през 2016 г. и е доставен директно от фабриката. Последната планирана поддръжка се е провела на 6 януари 2020 г.

Президентът на "Международни авиолинии Украйна" (МАУ) Евгений Дихне каза пред репортери, че това е един от най-добрите самолети на въздушния превозвач.

Експертите говорят и за перфектното състояние на лайнера. Боинг произвежда 5000 самолета от тази модификация 737-NG с CFM 56 двигатели и нито един от тях не се е разбил поради повреда на двигателя.

Това е първото бедствие в МАУ от основаването й през 1992 г.

Екипаж на високо ниво

При извършване на полета е имало подсилен откъм численост екипаж с добра летателна подготовка поради особеностите на летището в Техеран. Самият поглед също е определян като "труден' от експертите.

"Вероятността за технически проблем е минимална, а вероятността опитен екипаж да не се справи с него е още по-малка", казва един от пилотите на МАУ.

Иран насочва към проблеми с двигателя

Техеран предполага, че причината за трагедията е технически проблем, а именно - пожар в двигателя и неуспешен опит на пилота да поеме контрола над самолета.

Самолетът губи контакт с командния и контролния център веднага след излитането, заявиха ирански представители.

Първоначално иранските власти взеха решение да не прехвърлят черни кутии в други страни. Така се появиха и първите спекулации, че се възпрепятства евентуално разследване на чужди експерти. Властите поясниха, че сами ще декриптират данните. Киев заяви, че се е съгласил с Техеран да координира действията на украински и ирански разследващи екипи.

Днес стана ясно, че все пак Иран ще предаде на Украйна "черните кутии". След като съобщи решението, иранският министър на транспорта Мохамад Еслами още веднъж отрече категорично възможността украинският самолет да е бил свален от ракета.

Украйна отхвърли преждевременните заключения

Първоначално Украинското посолство в Иран излезе с позиция, че изключва версията за атака. Самолетът се е разбил по технически причини, е официалната версия на разследването. По-късно посолството заличи изявлението и публикува ново. В него се оповестява, че специална комисия разследва причината за катастрофата и всички останали версии в публичното пространство се считат за неофициални.

Украйна започна наказателно производство за нарушаване на правилата за безопасност на движението или експлоатацията на въздушния транспорт, довело до смърт.

Президентът Владимир Зеленски инструктира да бъде провери целия граждански флот на Украйна.

Кой е летял на борда

На борда е имало 176 души. 9 от тях са членове на украинския екипаж.

Повечето от загиналите са иранци и канадци с арабски имена:

Около 30 души на борда са деца и юноши под 18 години.

Най-младият пътник е роден през 2018 г., най-възрастният - през 1945 г.

Известно е, че на борда са били студенти и възпитаници на Иранския технологичен университет в Шариф.

Удар от ракета или експлозия на борда?

Специалистите допускат, че е възможно машината да е улучена от ракета или да е имало експлозия на борда, тъй като точно в същото време започва атаката срещу американски бази в Ирак в отговор на убийството на генерал Касем Солеймани.

Централното командване на САЩ обявява изстрелването на 15 ирански ракети. 10 от тях удариха авиобаза Айн ал Асад, една е попаднала във военна база в Ербил в Северен Ирак.

От Вашингтон обявиха, че няма пострадали военни.

Йорданският експерт Ал-Хадат коментира вероятността самолетът да е случайно улучен от иранска ракета. Тази версия бързо придоби популярност най-вече сред украинските сегменти на социалните мрежа.

Част от експертите подкрепят тезата, но други я отричат категорично.

В подкрепа на версията за ракетен удар бяха приложени снимки на самолета, по който се виждат много дупки по корпуса.

Ръководителят на международната разследваща журналистическа група Bellingcat Елиът Хигинс обяснява, че щетите са причинени от летящи части на самолета, а не от ракета. Той дава пример с фаталния полет 17 на Малайзия Еърлайнс, който изпълнява международен курс по линията Амстердам-Куала Лумпур. Самолетът изчезна от радарите на авиодиспечерите, летейки над Източна Украйна на 17 юли 2014 година. Малко по-късно бе съобщено, че са открити останките - близо до село Грабове в Донецка област. Мястото на авиокатастрофата е край границата с Луганска област, на 35 километра от украинската граница с Русия.

Този район е в зоната на Донбас, където се развива продължителен въоръжен конфликт. Загиват всички 298 души на борда (283 пътници, 15 членове на екипажа). Води се разследване за причините за катастрофата.

След инцидента Русия и Украйна започват взаимни обвинения в свалянето на самолета.

"Наистина, трябва да подчертая, видяхме същото да се случва с MH17 - кал и скали на снимки с ниска разделителна способност, които неправилно са идентифицирани като повреда от шрапнел, доведоха някои хора до твърде ранни и дори "дефектни" заключения за останките. Същото се случва тук", пише Елиът Хигинс от Bellingcat.

I really have to stress this, we saw the same thing happen with MH17, mud and rocks in low resolution photographs being wrongly identified as shrapnel damage, led some people to make early, faulty, conclusions about the wreckage, and the same is happening here. https://t.co/XkeV7CKbTs