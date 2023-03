Огромна реклама за набиране на нови бойци за руската наемническа група "Вагнер" се появи на фасадата на бизнес сграда близо до магистрала в североизточната част на Москва, предаде Ройтерс.

Рекламата, която обхваща 17 етажа, включва логото на "Вагнер", лозунги като "Присъедини се към печелившия отбор!" и "Заедно ще победим", на фона на снимка на маскиран мъж с оръжие.

"Вагнер", чийто бойци се бият редом до руските сили в Източна Украйна, се стреми да попълни състава си преди потенциалната украинска контраофанзива.

Смята се, че групата е претърпяла тежки загуби в сраженията за контрол на източния украински град Бахмут, превърнали се в най-дългата и кръвопролитна битка във войната.

