11896 Снимка: БТА/АР

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж заяви в интервю за лондонското радио Ел Би Си, че източноевропейски мигранти ловят лебеди от Кралските паркове в Лондон и шарани от езера в цялата страна, за да ги ядат. Управата на парковете обаче незабавно отрече тази информация.

Найджъл Фараж беше порицан за разпространение на невярна информация и "диви конспиративни теории", след като обвини източноевропейците, и в частност румънците, че ядат лебеди в парковете в последната си атака срещу мигрантите, живеещи във Великобритания.

Лидерът на "реформаторите" направи този коментар в интервю за радио Ел Би Си след като бе запитан за безпочвеното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп от миналата година, че хаитянски имигранти в САЩ ядат котки и кучета.

Благотворителната организация "Кралски паркове" бързо отхвърли твърденията на Фараж, заявявайки: "Не сме имали съобщения за инциденти, при които хора убиват или ядат лебеди в осемте кралски парка в Лондон".

От управляващата Лейбъристка партия заявиха, че последните словоизлияния на лидера на "реформаторите" са пореден пример защо не бива да му се вярва, добавя лондонският кореспондент на БНР.

Лейбъристки депутат каза, че думите на Фараж са директно заимствани от "песнопойката" на Тръмп и са умишлен опит за разпалване на напрежение в общностите.

Великобритания прие първите мигранти от Франция по силата на споразумението "Един влиза, един излиза"

Семейство от трима души - мъж, жена и малко дете, са първите хора, пристигнали във Великобритания по силата на споразумението с правителството на Франция "един влиза, един излиза", целящо да бъде обуздана миграцията, съобщи Би Би Си.

На членовете на тричленното семейство са издадени тримесечни визи, без право на работа и без право на публично финансиране. Те обаче могат да кандидатстват за престой във Великобритания. Този ход последва извеждането на четирима мигранти от Великобритания досега по пилотната схема. "Това е ясно послание към бандите за трафик на хора, че незаконното влизане във Великобритания няма да бъде толерирано", заяви говорител на Министерството на вътрешните работи.

Правителството се надява схемата да възпре хората от опасното и незаконно прекосяване на Ламанша, допълва БНР. Премиерът Киър Стармър освен това се стреми да разбие престъпните мрежи за трафик на хора, за които Министерството на вътрешните работи твърди, че "печелят от човешката мизерия". Пилотният проект обаче е подложен на критики от политически опоненти и правозащитни организации. Министър на вътрешните работи в сянка, консерваторът Крис Филп, вече заяви, че споразумението на правителството с французите ще бъде по-малко ефективно от плана за Руанда, предложен от предишното консервативно правителство, и няма да има "никакъв възпиращ ефект". Броят на върнатите досега мигранти за повече от седмица е "нищожен", добави той.

