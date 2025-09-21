Това не е нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка "Хамас, заявиха от Министерство на външните работи на Израел

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават държавата Палестина, предаде Ройтерс.

За да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение, основано на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина, се посочва във видеообръщението на британския премиер Киър Стармър.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

"Канада признава държавата Палестина и предлага партньорство то си в изграждането на обещаното мирно бъдеще и за Палестина, и за Израел", гласи и публикацията в Х на канадският премиер Марк Карни.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

От своя стана министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе също публикува в Х снимка на документа, в който посочва, че Австралия официално признава държавата Палестина.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.

Въпреки че ходът е като цяло символичен, той ознаменува исторически момент, тъй като Великобритания стои в основата на създаването на Държавата Израел. През 1917 г. тогавашният британски външен министър Артър Балфур изпраща писмо, известно като Балфуровата декларация, до ционисткия лидер Уолтър Ротшилд, в което изразява подкрепата на британското правителство за създаването на държава на евреите на територията, известна тогава като Палестина.

Признаването от британското правителство на Държавата Палестина бе очаквано, след като през юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае палестинската държава, ако Израел не постигне прекратяване на огъня с палестинската въоръжена групировка "Хамас", не допусне допълнителна хуманитарна помощ в ивицата Газа, не даде ясно да се разбере, че няма да анексира Западния бряг, и не покаже ангажимент към двудържавното решение.

Обединеното кралство не е единствената страна, която признава Държавата Палестина. Повече от 140 страни вече направиха това и се очаква още държави да предприемат тази стъпка на Общото събрание на ООН идната седмица, сред които и Франция. Очаква се по-късно днес Португалия също да признае Държавата Палестина.

На този фон израелското Министерство на външните работи каза, че признаването на палестинската държавност не е "нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка "Хамас". Дипломатическото ведомство излезе с реакцията само броени минути след като по-рано Великобритания, Канада и Австралия официално обявиха, че признават Държавата Палестина, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Самите водачи на "Хамас" открито го заявявят и не го крият: това признание е пряка последица, "плодът" на клането от 7 октомври", написа израелското министерство в "Екс", без изрично да споменава трите страни.

"Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика", допълва ведомството.

