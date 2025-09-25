Американският президент поиска арест за отговорните за инцидента с ескалатора в ООН, който внезапно спря и той и съпругата му щяха да паднат

5830 Снимка: Скрийншот/You Tube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американската служба Сикрет сървис разследва по думите му "саботаж" в ООН, като твърди, че неизправността на ескалатора, повредата на телепромптера и проблемите със звука в залата по време на речта му са нарушили появата му пред Общото събрание на световната организация ден по-рано.

Тръмп написа в публикация в "Трут Соушъл", че ескалаторът, на който са се возили той и съпругата му Мелания, е спрял внезапно и те почти са паднали. Той призова за ареста на отговорните за инцидента. Американският държавен глава изрази облекчение, че със съпругата му "не са паднали върху острите ръбове на тези стоманени стъпала по лице".

Той също така заяви, че телепромптерът му (устройство, което позволява на говорител да чете текст, докато гледа директно в камерата, като текстът се отразява от полупрозрачно огледало върху специална поставка - бел.ред) е изгаснал в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуят, защото озвучителната система е отказала.

"Не едно, не две, а три много зловещи събития", написа Тръмп и добави, че когато е попитал съпругата си как е била речта - тя му отговорила, че не е чула нито дума.

Американският президент съобщи, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност и е поискал разследване. Той уточни, че Сикрет сървис разследва случая.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик обясни, че разследването на случая с ескалатора е показало, че видеооператор от американската делегация, който е изпреварил първата двойка, за да документира пристигането им, може "неволно да е задействал функцията за безопасност", предназначена да предотврати случайно заклещване на хора или предмети в механизма.

"Докато видеооператорът, който се е качвал назад по ескалатора, е стигнал до върха, първата дама, последвана от президента Тръмп, се качиха по стъпалата в долната част. В този момент ескалаторът спря. Нашият техник, който беше на мястото, го рестартира веднага щом делегацията се качи на втория етаж", добави Дюжарик.

