Вълна от имиграция и слаб икономически растеж предизвикват недоволство сред избирателите във Франция, Великобритания и Германия

4370 Снимка: iStock by Getty Images

За първи път популистки или крайнодесни партии водят в социологическите проучвания в трите най-големи европейски държави - Великобритания, Франция и Германия. Това е нов знак за нарастващо недоволство сред избирателите на континента след години на висока имиграция и инфлация, пише "Уолстрийт Джърнъл".

Партиите с подобен характер вече са част от управлението в страни като Италия, Финландия и Нидерландия. Но тази година за първи път те оглавяват проучванията в най-големите икономики на Европа едновременно. Това може да доведе до период на политическа нестабилност и в трите държави, дори ако изборите все още са на няколко години разстояние.

"Това е значимо. Лидерите в трите страни се сблъскват с възход на крайната десница. Тя изглежда на прага на властта, освен ако политиците не успеят да отговорят на причините за този ръст - имиграцията и разходите за живот," казва Муджтаба Рахман, ръководител за Европа в консултантската компания Eurasia.

Франция

Антиимигрантската партия Национален сбор (Rassemblement national) има стабилна преднина в анкетите тази година. Проучване на Elabe миналия месец показа, че младият протеже на Марин Льо Пен - Жордан Бардела - е най-популярен с 36% одобрение.

Допитванията за следващите президентски избори също сочат, че кандидатът на Национален сбор - независимо дали е Бардела или Льо Пен - би водил в първия тур.

Следващите избори за президент във Франция са насрочени за април 2027 година.

Великобритания

Антиимигрантската партия "Реформирай Обединеното кралство" (Reform UK), водена от бившия лидер на Брекзит движението Найджъл Фараж, бележи рязък подем през последните шест месеца и вече е пред управляващата Лейбъристка партия и опозиционните консерватори.

Освен всичко, това има потенциала да разбие установеният британски двупартиен модел, в който вече век водещите политически сили са или Лейбъристите, или Консерваторите.

Следващите парламентарни избори във Великобритания са насрочени за август 2029 година.

Германия

Крайнодясната партия Алтернатива за Германия (AfD) от началото на годината върви рамо до рамо с управляващия Християндемократически съюз (ХДС). Според проучвания на Forsa, през последните седмици АзГ дори изпреварва ХДС за пръв път от април насам.

Основана през 2013 година, АзГ не успява да прескочи бариерата от 5% на първите избори, в които участва. През 2017 година тя се превръща в третата най-голяма партия в Бундестага, печелейки 12.6%. Но през 2019 пада на пета позиция с 10.4%. Този резултат обаче е удвоен на парламентарните избори в началото на тази година. Алтернатива за Германия се превръща във втора политическа сила с 20.8% от вота.

Следващите парламентарни избори в Германия са насрочени за март 2029 година.

Общи фактори

Подобно на САЩ, Европа преживя две явления след пандемията: рекордни нива на имиграция, които предизвикаха недоволство, и рязък скок на инфлацията, която вече отслабва, но остави цените високи.

За разлика от САЩ обаче, Европа почти няма икономически растеж, което засилва усещането за застой и политическа блокада.

"Комбинацията от икономически упадък и бърза имиграция е токсична - тя обърна много избиратели срещу традиционните партии," казва Жереми Галон, бивш френски дипломат.

Националният сбор умело използва страховете, свързани както с мюсюлманското малцинство във Франция, така и с усещането за спад в жизнения стандарт на средната и работническата класа.

От протестно движение партията се превърна в най-голямата във френското Национално събрание. Това обаче не ѝ бе достатъчно да вземе властта, но направи страната все по-трудна за управление.

В момента правителството на Франсоа Байру е изправено пред вот на доверие на 8 септември, а Бардела вече призова Макрон или да насрочи нови избори, или да подаде оставка.

Великобритания и Германия преживяха рекордни вълни от имиграция.

В Германия Делът на жителите, родени извън страната, нарасна от 15% през 2017 г. до 22% през 2024 г. Във Великобритания между 2021 и 2024 г. са пристигнали законно 4,5 млн. души, главно от Индия, Нигерия и Китай. Освен това десетки хиляди ежегодно пресичат нелегално Ламанша.

"Реформирай Обединеното кралство" умело използва вълната от антимигрантски протести във Великобритания, за да увеличи значително подкрепата си. От началото на годината 29 000 души нелегално са прекосили Ламанша, което увеличава натиска върху премиера Киър Стармър. Той дойде на власт миналата година с обещание да "смаже бандите", контролиращи каналите за нелегален трафик, и да намали броя на преминаванията.

Към натиска върху Стармър се добавиха и протести това лято в няколко английски градчета заради използването на местни хотели, в които правителството настанява мигранти, докато случаите им за убежище бъдат разгледани.

В Германия обаче е налице парадокс - макар имиграцията да спада заради по-строг контрол, АзГ печели подкрепа. Същевременно икономиката се свива с 0,3% през последното тримесечие, продължавайки двугодишна рецесия.

На този фон АзГ залага на депортиране на нелегални мигранти, а някои там поставят под въпрос и оставането на страната в еврозоната, ЕС и НАТО. Същевременно икономическата ѝ програма е близка до тази на ХДС, но включва по-високи пенсии за германските граждани и ограничаване на социалните помощи за чужденци.

Партията е подложена на критики за симпатии към Русия и Китай, като настоява за възобновяване на енергийните сделки с Москва. Икономисти предупреждават, че напускането на ЕС би ударило германския износ. В същото време АзГ получава подкрепа от личности, близки до Доналд Тръмп - сред тях вицепрезидентът Джей Ди Ванс и милиардерът Илон Мъск.

АзГ използва икономическото недоволство като лост за популярност, привличайки работнически избиратели в западналите индустриални региони като Рурската област, далеч от традиционните си крепости в бивша Източна Германия.

