Взрив отекна в стоманодобивен завод край Питсбърг, щата Пенсилвания, съобщиха американските медии.

При експлозията има много ранени, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.

Появи се и неофициална информация в социалната мрежа "Х" за един или двама загинали.

Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място, а над комплекса се издига гъст дим, който е опасен за дишане, предаде БТА.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро написа в социалната платформа "Екс", че негови служители държат постоянна връзка с властите в град Клеъртън, където се намира заводът.

"Пожарът все още гори, така че живеещите наблизо трябва да следват указанията на местните власти", се казва в публикацията на губернатора, който призовава всички да се присъединят към молитвите му за жителите на Клеъртън.

Причината за взрива към момента остава неясна.

