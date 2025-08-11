Експлозия разтърси стоманодобивен завод в Пенсилвания, има много ранени (видео/снимки)
Пожарникари се опитват да погасят пожара, последвал взрива
Взрив отекна в стоманодобивен завод край Питсбърг, щата Пенсилвания, съобщиха американските медии.
При експлозията има много ранени, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.
Появи се и неофициална информация в социалната мрежа "Х" за един или двама загинали.
Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място, а над комплекса се издига гъст дим, който е опасен за дишане, предаде БТА.
Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро написа в социалната платформа "Екс", че негови служители държат постоянна връзка с властите в град Клеъртън, където се намира заводът.
"Пожарът все още гори, така че живеещите наблизо трябва да следват указанията на местните власти", се казва в публикацията на губернатора, който призовава всички да се присъединят към молитвите му за жителите на Клеъртън.
Причината за взрива към момента остава неясна.