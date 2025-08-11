Българският външен министър Георг Георгиев настоя мерките срещу Москва да продължат, защото са ефективни

1237 Снимка: AP/Geert Vanden Wijngaert/БТА

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия и призова да не се правят повече отстъпки на Москва, предаде Ройтерс.

В публикация в платформата "Екс" тя информира, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна.

"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас в изявление, цитирано от БТА.

"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", подчерта тя, посочвайки, че ЕС ще работи по 19-и пакет от санкции.

"Трансатлантическото единство, подкрепата за Украйна и натискът върху Русия са начинът, по който ще сложим край на тази война и ще предотвратим бъдеща руска агресия в Европа", каза Калас.

По-рано Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната му да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност, предаде Ройтерс.

Георг Георгиев приветства "решителния ангажимент на президента на САЩ": Санкциите против Москва са ефективни

Българският външен министър се включи във видеоконжеретното заседание на първите дипломати на страните от ЕС. Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, каза Георг Георгиев, който участва в неформалния съвет на външните министри.

Снимка: Външно министерство

В изказването си министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори, съобщава МВнР.

Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, подчерта Георгиев и посочи, че докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. По думите му мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.

Георг Георгив посочва още, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност и настоя да продължат. "Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена", заяви външният министър на България.

Последният засега пакет санкции срещу Русия, 18-и поред, беше наложен от ЕС на 18 юли.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.