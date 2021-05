Един човек е убит, а четирима са ранени при нападение с нож късно снощи в Амстердам, а полицията съобщи, че е арестувала заподозрян недалеч от местопрестъплението, предаде Асошиейтед прес.

Четирите пострадали са откарани в болница.

