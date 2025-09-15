Противоподводната авиация на Северния флот е провела учение по търсене и унищожаване на атомна подводница на условен противник, показват кадри на руското военно министерство в "Телеграм"

3235 Снимка: AP/БТА

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".

"В рамките на съвместното стратегическо учение "Запад-2025" подводните сили на Северния флот нанесоха ракетен удар с използване на високопрецизни ракетни оръжия с голям обсег по условен противник в Баренцово море. Практическата стрелба с крилата ракета "Калибър" по морска цел беше изпълнена от подводно положение от екипажа на атомния подводен ракетен крайцер "Архангелск", съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

Противоподводната авиация на Северния флот е провела учение по търсене и унищожаване на атомна подводница на условен противник в Баренцово море, показват кадри на руското военно министерство в "Телеграм". В мащабното противоподводно мероприятие са били задействани самолети от далечната противоподводна авиация Ту-142 и Ил-38, както и корабни противоподводни хеликоптери Ка-27М.

Междувременно американски военнослужещи наблюдаваха днес съвместните военни маневри на Русия и Беларус.В ученията вчера руското министерство на отбраната съобщи, че е изстреляла и хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море.

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Ученията се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

Ученията са планирани да продължат до 16 септември. По време на тях ще се отработи планирането на използването и на ядрено оръжие, и "Орешник", съобщи през август министърът на отбраната Виктор Хренин.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.