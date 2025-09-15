2082 Снимка: iStock by Getty Images

Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) на НАТО, съобщи днес правителството на Великобритания, цитирано от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това съобщение идва след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица.

Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.

Британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни, се казва още в изявлението.

По-рано днес британското външно министерство извика на разговор руския посланик в Лондон, след като миналата седмица Русия навлезе във въздушното пространство на НАТО.

В сряда Полша свали руски дронове. Tова бе първото подобно действие на държава членка на западния отбранителен съюз от началото на руската инвазия в Украйна. Няколко дни по-късно Румъния вдигна изтребители, след като руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.

Преминаването във въздушното пространство на НАТО е "напълно неприемливо", каза в изявление говорител на британското външно министерство и добави, че Великобритания подкрепя съюзниците си от НАТО в осъждането на "безразсъдните действия".

"Русия трябва да разбере, че продължаващата ѝ агресия само подсилва единството на съюзниците от НАТО и нашата решимост да подкрепяме Украйна, а всяко последващо нарушение ще бъде посрещнато със сила", допълни говорителят.

Междувременно Дмитрий Песков, говорителят на руския президент, заяви, че НАТО фактически води война с Русия. Според Песков действията на Северноатлантическия алианс са очевидни и не изискват доказателства. "НАТО де факто е ангажирано, като предоставя както косвена, така и пряка подкрепа на киевския режим", уточни той по време на брифинг, съобщава "Комерсантъ".

Бившият руски президент Дмитрий Медведев отправи също предупреждение, че ако силите на НАТО започнат да защитават украинското въздушно пространство, Русия ще разглежда този ход като обявяване на война.

