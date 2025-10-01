Дронове са били забелязани миналата седмица над критична инфраструктура в северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн, включително корабостроителница за подводници и електроцентрала, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Игра на дронове

Провинцията граничи с Дания, където през изминалата седмица около летища бяха забелязани множество дронове, което предизвика временни затваряния и сериозни опасения от страна на датски политици и съюзниците на страната от НАТО.

Това се случва на фона на продължаващото от седмици напрежение по източния фланг на НАТО, причинено от неотдавнашните руски нахлувания във въздушното пространство на алианса в Полша, Румъния и Естония.

Министърът на вътрешните работи на Шлезвиг-Холщайн Забине Сютерлин-Вак днес заяви пред законодателния орган на провинцията, че експертите са изключили варианта за нелегални дронове в повечето от случаите през нощта на миналия петък, тъй като се е оказало, че става дума за самолети, вертолети и законни дронове.

Не е изяснено все още какви са били някои от летателните апарати, включително забелязаните над военни обекти и прокуратурата е започнала разследване, добави тя.

Премиерът на провинцията Даниел Гюнтер каза, че е очевидно, че "полетите на дронове в различни страни от ЕС, Германия и тук, в Шлезвиг-Холщайн през последните седмици и месеци, имат за цел основно да причинят несигурност и дестабилизация".

"Точно както дезинформацията в интернет, шпионажа и опитите за саботаж, това са способи за хибридна война", добави той.

"Нуждаем се от ефективна и функционираща отбрана от дронове в Германия колкото се може по-скоро, за да защитим критичната си инфраструктура и населението", каза още Гюнтер.

За дроновете над Германия първо съобщи сп. "Шпигел", според което безпилотни апарати са прелетели миналата седмица над електроцентрала в Кил, университетска болница и корабостроителницата на "ТисенКруп Марийн Системс" (ThyssenKrupp Marine Systems).

Според информацията на списанието някои от доновете летели във формация около "дрон-майка".

Сред другите цели на дроновете били сградата на местния парламент в Кил и рафинерия в Хайде, посочи "Шпигел", като се позова на източници от службите за сигурност.

Случаи, свързани с дронове, през последните дни предизвикаха дебат в Германия относно това как властите трябва да реагират от законова гледна точка и на фона на опасенията, че свалянето на летателните апарати би могло да доведе до падане на отломки в населени райони, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

