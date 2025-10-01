Извършителят е застрелял баща си, а заплашителното му писмо спря Октоберфест

Спор, който обикновено не излиза от стените на дома, завърши в Мюнхен с двама мъртви, двама ранени, взривни устройства и закриването на най-големия фолклорен фестивал в света.

Извършителят Мартин П. е подготвил и активирал взривни устройства в родителския си дом в Мюнхен рано тази сутрин. Имало е три експлозии, прозвучали са изстрели. Според информация на в. "Билд", извършителят е убил баща си с изстрели и е прострелял майка си (на 81 г.) и дъщеря си (на 21 г.). След това се е самоубил. По-късно полицията е пристигнала със специални сили и е открила още взривни устройства в еднофамилната къща на улица "Глокенблюменщрасе" в северната част на Мюнхен.

Мартин П. е живял последно в Щарнберг, град недалеч от баварската столица. Роден е през 1968 г. В интернет се е предлагал като универсален майстор за дома и градината, позирайки с тръбен ключ и бормашина пред червен микробус. Невзрачен мъж на средна възраст, облечен с анорак и с късо подстригана коса.

Чувствал се предаден от семейството си

Но как този на пръв поглед безобиден майстор се е превърнал в предполагаем убиец? Оказва се, че става въпрос за пари и П. се е чувствал предаден от семейството си.

Полицията е намерила писмо от Мартин П. в пощенска кутия. В него той пише за спорове за наследство с родителите си. Освен това писмото съдържало изречение, което разследващите сметнали за заплаха срещу Октоберфест. Затова фестивалното пространство бе затворено за няколко часа, докато полицията не даде сигнал, че опасността е отминала.

Мартин П. е намерен мъртъв близо до местопрестъплението

Тялото на Мартин П. е намерено близо до езерото "Лерхенауерзее" с куршум в главата. След кървавата баня той се е самоубил, след като според полицията умишлено е подпалил къщата, намираща се на пет минути с кола от мястото. Носел е раница, в която е имало взривно устройство.

Изгорял микробус на улицата

Операцията на полицията, пожарната и другите спасителни служби е започнала в сряда сутринта около 4:40 ч., когато жители на квартал Лерхенау се обаждат на спешния телефон, защото са чули експлозии или изстрели и видяха пламъци. Часове по-късно димът все още се е издигал над къщата. А на пътя е стоял напълно изгорял микробус.

Тежко въоръжени сили спецчасти се отправят към тихия квартал в покрайнините на Мюнхен. Полицията блокира района в радиус от 200 метра около горящата къща и го евакуира. Близкото училище също остана затворено.

Според говорител, на място са били около 160 пожарникари. Към тях са се присъединили голям брой полицаи, специални сили, сапьори и служители на криминалната полиция.

Специалните сили щурмували апартамента му

Малко по-късно полицията се отправя и към апартамента на Мартин П. в Щарнберг. Около обяд тежко въоръжени сили на Специалните сили на Южна Бавария взривяват входната врата и нахлуват вътре. В същото време Октоберфест остана затворен.

Кметът на Мюнхен Дитер Райтер заяви: "Полицията ще направи всичко възможно, за да претърси цялото пространство на Октоберфест до 17 часа следобед, за да гарантира сигурността." И продължи: "Съжалявам, няма друг начин, сигурността е на първо място."

В немските медии се появиха опасения, че с това фестивалът е приключил (а иначе последният му ден е неделя, 5 октомври) и повече няма да отвори, но те не се оправдаха.

Според последната информация фестивалът ще отвори в 17.30 местно време.

