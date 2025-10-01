Привличащият милиони посетители от цял свят фестивал няма да работи поне до вечерта

Пожар и експлозия или според някои съобщения няколко експлозии е имало тази сутрин на улица "Лерхенауерщрасе" в северната част на Мюнхен, съобщиха местните медии. Според в. "Билд" е открит труп на мъж, който преди това е минирал къщата на родителите си, а след това е предизвикал пожара и се е самоубил. Жилищните сгради в околността са евакуирани, а близкото училище е затворено.

Експлозии, шумове, наподобяващи изстрели, еднофамилна къща в пламъци, най-малко един загинал: ужасни сцени трябва да са се разиграли рано в сряда сутринта в Лерхенау в северната част на Мюнхен, пише местният "Зюддойче Цайтунг". Полицията съобщава за "семеен мотив" за престъплението. След семеен спор къщата на кръстовището на "Глокенблюменщрасе" и Лерхенауерщрасе" е била умишлено подпалена. Спасителните екипи и следователите все още не могат да се приближат до къщата. Нападателят е поставил взривни устройства - капани. В района има няколко изгорели автомобила.

Полицията и пожарната в Мюнхен са в действие от 4:40 часа с голям брой служители, включително специални сили на полицейското управление. Хеликоптер кръжи над жилищния район. Междувременно на място са пристигнали и сапьори.

Докато все още не е ясно какви опасности дебнат спасителните екипи, те не могат да се приближат до горящата къща, над която от време на време се издига голям облак дим. Жилищните сгради в околността са евакуирани.

Местната полиция разкрива малко подробности. Междувременно е потвърдено, че карай езерото Лерхенауерзее е намерен труп. Става въпрос за предполагаемия извършител, жител на къщата.

Полицията не може да потвърди към момента дали има други ранени или загинали. Въпреки това, в Whatsapp тя съобщава: "Още едно лице е изчезнало, но не представлява опасност." Все още не е ясно дали е използвано огнестрелно оръжие и какво е било то. Полицията потвърждава само, че са се чули "шумове, подобни на изстрели".

На улицата в жилищния квартал има най-малко три изгорели автомобила, сред които и микробус. Те се намират на няколкостотин метра от мястото на инцидента. Според полицейския говорител е много вероятно да има връзка с пожара в еднофамилната къща.

Според полицейски говорител, цитиран от ДПА, тази сутрин няма опасност за населението. Възможно е да има и друго място, свързано с странните събития: отправена е бомбена заплаха срещу Октоберфест. Дали тя е свързана с драматичните сцени в Лерхенау, в момента е предмет на интензивни разследвания от страна на силите за сигурност.

Има "потвърдена бомбена заплаха" срещу Октоберфест, заяви кметът на баварската столица Дитер Райтер на заседание на общинския съвет в сряда сутринта. "Не можем да поемем риска да отворим Октоберфест", заяви той. Пространството на фестивала Терезиенвизе ще остане затворено поне до 17 часа. Райтер вече потвърди, че затварянето е свързано с експлозията в Лерхенау. Има "писмо от извършителя от тази сутрин", заяви той.

В момента влаковете на градската железница (S-Bahn) не спират в на близките станции "Фелдмохинг" и "Фазанери". Много автобусни линии са отменени или пренасочени. "Има значителни затруднения в движението. Избягвайте района", съобщава полицията в X.

