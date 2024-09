Четирима души са убити при масова стрелба във влак в американския град Чикаго, щата Илинойс. Заподозреният е задържан, въпреки че е избягал от местопрестъплението, съобщиха местни медии.

Малко преди 5.30 часа сутринта на 2 септември полицията се отзовала на обаждане на горещата телефонна линия 911 за стрелба в два вагона на влака. Когато пристигнали на жп гарата във Форест парк, открили четири жертви.

Три от жертвите са обявени за мъртви на място, а четвъртата е транспортирана до Медицинския център на университета "Лойола" в Мейууд, където по-късно е починала, съобщиха от полицията.

Чикагската полиция публикува описание на заподозрения извършител въз основа на записи от охранителни камери. По-късно служителите на реда съобщиха, че са задържали заподозрения в друг влак, като у него е намерено и огнестрелно оръжие.

Според органите на реда това е изолиран инцидент без непосредствена заплаха за обществото.

В Чикаго функционира една от най-големите мрежи за обществен транспорт в САЩ. По данни на Чикагската транспортна администрация в делничен ден влаковата система се използва средно от над 317 000 души.

