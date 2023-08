30 души са загинали, а 90 са ранени след като влак дерайлира вчера в Южен Пакистан, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на съобщение на властите след приключването на спасителната операция.

Десет вагона на влака, пътуващ от Карачи за Равалпинди, са дерайлирали и някои от тях са се преобърнали близо до град Навабшах.

Много пътници са останали затрупани под останките на вагоните. Местни телевизионни канали показаха спасителни екипи, които вадят от вагоните жени, деца и възрастни пътници.

Wood was used to bind railway track which broke and caused train to derail at Nawabshah Pakistan, local man said.

30 people died and 80 injured in the accident.



