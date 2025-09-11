Обвиненият за инцидента с трамвай №22 Даниел Терзиев ще остане за постоянно в ареста, реши Софийският апелативен съд.

Той е обвинен за това, че на 2 септември около 4:45 ч е предизвикал дерайлиране на мотрисата без ватман, която се заби в подлез при Румънското посолство.

При инцидента нямаше пострадали хора, но бяха нанесени сериозни материални щети.

Според магистратите има опасност 22-годишният рецидивист да се укрие и да извърши други престъпления. В съдебната зала беше посочено, че Даниел е опитал да се укрие след инцидента. Той е осъждан за кражба и е извършил деянието в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година.

Пред съда той обясни, че всичко било "непремислено", прокуратурата твърди, че действията му са били извършени с умисъл.

Решението на апелативния съд потвърждава това на Софийския градски съд от 6 септември, окончателно е и не подлежи на обжалване.

По обвинението, което е предявено на Даниел, Наказателния кодекс предвижда от 5 до 15 години затвор.

