22-годишният Даниел Терзиев, който бе задържан и обвинен за инцидента с дерайлиралия трамвай в София на 2 септември, остава за постоянно в ареста. Софийският градски съд гледа мярката му за неотклонение, по време на която стана ясно, че младежът е извършил престъплението заради кутията с цигари на ватмана и под въздействието на два вида наркотици и алкохол.

В ранните часове на вторник Даниел и негов приятел си купили по бутилка водка от денонощен магазин на бул. "Шипченски проход". Малко след 4.30 часа двамата видели как ватманът на трамвая, който спрял на близката спирка, слиза, за да си купи кафе. 22-годишният обвиняем разменил реплики със служителя на Столичния Електротранспорт, след което с приятеля му решили да вземат цигарите на ватмана.

Даниел се приближил до мотрисата и през отворения прозорец бръкнал за цигарите, но бутнал джойстика за управление. Трамваят потеглил първоначално за около метър, а младежът добутал джойстика докрай и така мотрисата се засилила по наклона към кръстовището на бул. "Михай Еминеску" и ул. "Цар Иван Асен Втори". Там, тъй като линията прави завой, движещият се без ватман трамвай излетял от релсите, помел седем паркирани коли и се забил в подлеза. 

В същото време камери в района заснели Даниел Терзиев, който бяга от мястото.

Пред разследващите пък самият ватман, който е с дългогодишен стаж в системата, обяснил, че е обезопасил мотрисата. Джойстикът бил на механична спирачка, а реверсорът в неутрално положение. Но от автотехническата експертиза става ясно, че при затворена кабина достъп има само до контролера, което значи, че реверсорът е бил в позиция движение напред.

В съдебната зала стана ясно още, че 22-годишният Даниел страда от недостатъчна социална адаптация. Освен това през април е бил осъждан за кражба, което превръща настоящото му деяние в рецидив.  

Резултатите от токсикологичната експертиза пък са показали наличие на кокаин и марихуана в кръвта на Терзиев, както и на голямо количество алкохол. 

Служебният му адвокат Деяна Дианова заяви пред магистратите, че Даниел случайно е дръпнал джойстика за управление на мотрисата, след което се затичал в опит да спре трамвая. Защитничката поиска мярка "домашен арест".

"Искам по лека мярка, всичко беше непремислено", каза пред съда и самият обвиняем.

Магистратите не му повярваха и го оставиха за постоянно в ареста. 

В мотивите си съдът посочи, че до момента са събрани множество доказателства, от които може да се направи извод, че 22-годишният Даниел Терзиев е предизвикал потеглянето на мотрисата и след това се е укрил. Според СГС младежът е разбирал последствията от извършеното, въпреки че е бил под влиянието на алкохол и наркотици.

На базата на тези данни, съдът прие, че има опасност обвиняемият да се укрие, ако бъде с по-лека мярка. Изводът, че има риск от извършване на престъпление, беше направен от факта, че престъплението е станало по време на изпитателния срок по присъда, която Даниел Терзиев е получил само преди няколко месеца, което го характеризира като човек с висока степен на обществена опасност.

Решението им обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. Предвиденото в закона наказание за извършеното от Терзиев престъпление е от 5 до 15 години "лишаване от свобода". 

