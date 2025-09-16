Настоящият борд като координационен механизъм, който следва да се отчита ясно пред Народното събрание следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход, заяви премиерът

Днешното първо заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, които през последните години не само не се решават, но се и задълбочават. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Националния борд.

На 3 септември Народното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

"Имаме лошо управление и лоша експлоатация. Ние нямаме оправдания за това, че няма пари, пари има и те трябва да се управляват честно, по надзора на обществото". Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на заседанието на МС днес.

Според премиера въпросът с водоснабдяването става все по-проблематичен и е част от липсата на целенасочени, координирани действия между институциите, между държава и общините, между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност при справянето с тази тематика.

Имаме много фактори, които комплексно водят до това, което наблюдаваме. Климатичните фактори - намаляването и неравномерните валежи, засушаването, пожарите. На следващо място, лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата (водоснабдяване и канализация - бел.ред.) в общините, обясни Желязков.

Не на последно място - лошата експлоатация, която би трябвало да служи за напояване и промишлени и битови нужни, но свързано с лошото планиране и управление води до тези случаи, които вчера наблюдавахме - темата с Ловеч - лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е в Ловеч. Крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Това не трябва да се допуска и е част от следващия фактор - човешкия, коментира премиерът.

По-рано днес изпълнителният директор на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка.

Настоящият борд като координационен механизъм, който следва да се отчита ясно пред Народното събрание следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход, заяви Желязков. Интегриран подход при управлението на водните ресурси, планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата и в разработването на нови водоизточници и при управлението на речните корита, защото проблемите, които са свързани с естествения отток напролет, се превръщат в проблеми, които могат да доведат и до наводнения, поясни той.

Премиерът подчерта, че членовете на Националния борд по водите, изпълнителната власт и местната власт, във взаимодействие с неправителствения сектор, трябва отговорно да намерят и реализират съответните решения. По думите му затова част от борда е и Българската банка за развитие, която има за цел целенасочени инвестиции.

Утре на заседанието на Министерския съвет предстои да бъде уточнен и персоналният състав на Националния борд по водите, съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг в Министерския съвет след първото заседание на Националния борд.

Решението (на Народното събрание - бел.ред.) има 11 точки за изпълнение, които изискват много сериозна координация между различните институции и министерства и много решителни мерки - законодателни, административни и финансови. Цялата тази координация ще бъде поета от Националния борд по водите. Предстои да бъде избран председател на Борда, заседание най-вероятно ще се проведе още следващата седмица, обясни Атанас Зафиров.

Виждаме работата на Националния борд по водите в две направления - конкретни решения за проблемните региони и стратегически, дългосрочни решения за цялата страна, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Нашата задача е да излезем от този тупик. Считаме, че Националният борд по водите ще даде много по-голяма яснота, устойчивост и последователност при управлението на водите, каза Иванов. По наша преценка има достатъчно средства и експертиза, допълни той.

Целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработването на нови водоизточници и управлението на речните корита ще са във фокуса на създадения борд. По думите на министъра качеството на водата е приоритет. В изказването си Иванов акцентира и върху необходимостта от обединяване на експертността по темата. Очакваме всички засегнати институции, всички засегнати лица, включително извън изпълнителната и местната власт, да участват активно при вземането на решения и тяхното изпълнение, каза също министърът.

