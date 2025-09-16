Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно - политическа стабилност. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на откриването на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство.

Кабинетът "Желязков"

По думите на премиера това не е зов за подкрепа, а зов за разбиране, че политическата стабилност и предвидимост са единствената среда, в която може да функционира нормално икономиката, нормално да се води неминуемият разговор, който предстои. Разговорът е за това как държавата преразпределя националния продукт. Затова каква да бъде през следващите 10 и 20 години данъчно-осигурителната ни система, по какъв начин държавата ще посреща очакванията за предоставяне на публични услуги и своята функция като универсален преразпределител на националното богатство, каза Желязков. Той каза, че този разговор предстои, но трябва да се води в спокойна среда, не може да бъде воден на парче, не може да бъде воден от мандата на един парламент и едно правителство. Така, както имахме консенсус преди три десетилетия за това как ще изглежда нашата среда, така трябва да водим този разговор прагматично и уверени в потенциала и капацитета, който имаме като нация и народ, каза пред студените и гостите на откриването Желязков.

Снимка: БТА

Винаги на прага на новата учебна година, пристъпвайки през портите на тази Алма Матер, съм сигурен, че първокурсниците тръпнат в очакване за това приключение, което предстои в тяхното студентство, посочи премиерът в словото си. Влизат заредени с енергията на младежкото си дръзновение с усещането, че са отметнали един важен етап от живота си със своето средно образование, очаквайки с оптимизъм всичко онова, което предстои в този необятен път, наречен живот, каза министър-председателят. Затова, когато правим анализ къде сме, откъде сме тръгнали и накъде отиваме, може би е важно да си спомняме това дръзновение, което всеки един от нас е изпитвал, когато е започнал поредната академична година в своя талант, отбеляза Росен Желязков.

Снимка: БТА

Той отбеляза, че живеем в един доста предизвикателен свят, в който се преуреждат голяма част от обществените международни отношения, такива, каквито ги познаваме всички ние, и сме ги възприемали винаги като даденост. Светът продължава сякаш да бъде разделен по вертикалната ос на Запад-Изток. Това е ос, която създава не само разбирането на идеологеми, но и създава определени обективни предпоставки за развитието на глобалната икономика и в частност на икономиките, към които принадлежим. В този период на надпревара всъщност ние не сме загърбили идеологическите разбирания и парадигми, посочи Росен Желязков. Според него продължаваме да живеем с усещането, че икономиката и конкуренцията са война и ние участваме в нея по един или по друг начин - реално, сюрреално, хибридно. В този силно поляризиран и конкурентен свят ние пренасяме всичко онова, което ни заобикаля като политическа среда и глобални проблеми, на нашия роден терен, каза премиерът.

Снимка: БТА

Затова и такива въпроси, които трябва да намират много прагматично обединение, като въпросът за въвеждането на еврото, всъщност стават голям политически въпрос, отбеляза Росен Желязков. По думите му дебатът не е "за" или "против" еврото, а е свързан с интеграцията към системата на европейските държави, олицетворявана от Европейския съюз, която става неотменима с това, че България ще стане част от еврозоната с всичките предимства и с всички предизвикателства на това. Според премиера 20 години са достатъчен период от време, в който реалната конвергенция е достигнала до нивото, при което въвеждането на единната валута е стимул за икономиката, а не пречка пред икономиката.

Снимка: БТА

Министър-председателят каза, че се създава усещане за глобално безпокойство, което се пренася и на нашия роден политически терен и рефлектира върху икономиката, инвестиционната среда и доверието. Основният спояващ елемент в едно демократично общество е доверието, подчерта премиерът.

Атаката върху доверието, използването по недемократичен начин на изкуствения интелект, всички новини, които се нуждаят от множество опровержения и много трудно потвърждения, както и липсата на реални фактчекъри, всъщност превръщат информационната среда в демократичните общества в силно интоксикирана, каза Желязков. Според него е много трудно в океана от информация да се отсее коя новина е истинска, коя новина е фалшива, коя новина е чиста фантазия и коя е откровена лъжа. Това е много добра хранителна среда за всякакви манипулации, затова и ролята на академичното общество е да бъде този фактчекър на колективния разум, който да не позволява заразяване на обществото, заяви Росен Желязков пред студентите и гостите на откриването на новата академична година в УНСС.

ИЗБРАНО
Меган Маркъл празнува завръщането на принц Хари у дома Лайф
Меган Маркъл празнува завръщането на принц Хари у дома
3080
Волейболна България се пребори за нова голяма победа на Световното Корнер
Волейболна България се пребори за нова голяма победа на Световното
9168
БСП предлага прогресивен данък с необлагаем минимум за най-бедните Бизнес
БСП предлага прогресивен данък с необлагаем минимум за най-бедните
7044
По случай своя 30-годишен юбилей А1 раздава 333 предметни награди в „Колелото на съдбата“, сред които 3 автомобила IT
По случай своя 30-годишен юбилей А1 раздава 333 предметни награди в „Колелото на съдбата“, сред коит...
5243
Атанас Атанасов: За да бъдеш добър киноактьор, трябва да си работил много сериозно в театъра Impressio
Атанас Атанасов: За да бъдеш добър киноактьор, трябва да си работил много сериозно в театъра
1040
Пустинен град пренаписва историята на Америките Trip
Пустинен град пренаписва историята на Америките
10446
Ръждясали тави за печене? Ето как един картоф може да реши този проблем Вкусотии
Ръждясали тави за печене? Ето как един картоф може да реши този проблем
1256
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
483
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
1722