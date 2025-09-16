От ПП-ДБ, АПС и МЕЧ настояваха повторното заемане на поста да бъде обявено за несъвместимо, същото поискаха и за заместничката му Силвия Къдрева - за нея магистратите образуваха дело

584 Снимка: БТА

Конституционният съд отклони искането на народни представители от три опозиционни групи за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публичната длъжност председател на Сметната палата като недопустимо. Съдът прекрати производството в тази част, тъй като няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата, съобщиха магистратите, които са взели решението на днешното си заседание.

Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията, припомнят от Конституционния съд.

Определението на съда излиза два месеца след внасянето на искането от депутатите. След края на служебния кабинет, оглавяван от Главчев, 58 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС оспориха завръщането му в Сметната палата пред КС.

Те настояха парламентът да не го връща на предишната му позиция, като сезираха и Антикорупционната комисия.

Освен политически мотиви за зависимости, от коалицията извадиха и формален аргумент - че Главчев се е самоназначил и за външен министър, който не фигурира в домовата книга и следователно няма как да се връща на стария си пост. Мнозинството отхвърли критиките и върна бившия служебен премиер начело на Сметната палата.

Преди това Димитър Главчев беше председател на Сметната палата до 9 април 2024 г., когато президентът Румен Радев го назначи за служебен премиер, а след това го остави на поста ми при следващия служебен кабинет.

КС обаче допусна до разглеждане по същество искането на 58-те народни представители от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, които освен за Главчев, сезираха магистратите и за противоконституционност при избора на неговата заместничка Сметната палата Силвия Къдрева.

Според опозицията Къдрева не отговаря на изискванията за професионален опит и компетентност, предвидени в Закона за сметната палата. В жалбата посочиха още, че тя не е била одитор при предишната си работа в Сметната палата- А липсата на професионален опит в областта на публичните финанси, одита и контрола поставя под въпрос независимостта и ефективността на надзорния орган, твърдяха инициаторите да бъде сезиран КС.

И тя, и председателят на одитната институция фигурират в "домовата книга" за избор на евентуален бъдещ служебен премиер, по силата на последните промени в основния закон.

Определението е прието единодушно, а в заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии.

