Изпълнителният директор на ВиК-Ловеч Данаил Събевски потвърди, че е подал оставка, предава БТА. Това стана след като вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Събевски да освободи заемания от него пост.

Водната криза

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

От вчера (15 септември) в Ловеч бе въведен режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, информираха по-рано от ВиК - Ловеч.

Водоподаване се осигурява за града от 6:00 до 23:00 часа, а за квартал "Гозница" - от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въведени са и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

