Ще превъоръжим армията със 155-милиметрови снаряди - такива ще се произвеждат по новата поточна линия, обясни министърът на отбраната

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с "Райнметал", като контролният пакет на собствеността ще се държи от германския концерн. Това стана ясно от подробностите, които изнесе в ефира на Нова телевизия министърът на отбраната Атанас Запрянов.

"Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД ще бъде страна в договора с "Райнметал" Ще се създадено дружество съвместно с ВМЗ-Сопот и германския концерн. Съотношението на собствеността е 51% за "Райнметал" към 49% за българското предприятие. По този джойнт венчър се работи от доста дълго време", каза Запрянов.

По думите му това процентно съотношение на собствеността изисква България трябва да инвестира около 500 млн. евро, които ще дойдат по линия на европейския механизъм SAFE. "Това е заем от типа на тези, които държавите ползваха по време на COVID-19", обясни министърът. Заемът ще се изплаща 35 години с 10-годишен гратисен период, при който не се плаща главницата.

"Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС. Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155-милиметрови. България ще превъоръжи своята артилерия с такива снаряди", обяви Запрянов.

И мотивира ползата за ВМЗ - Сопот от пренастройването на производството с новите 155-милиметрови снаряди. "Ако ние не модернизираме това предприятие и войната в Украйна се реши, търсенето на съветски военни боеприпаси ще спадне и пазарната ниша за нашите предприятия ще бъде стеснена", обясни още той.

Запрянов посочи, че става дума за национален интерес, който съвпада с интереса на Европа да увеличи оръжейното си производство, да интегрира отбранителната си база и да инвестира повече в модернизация на оръжейната индустрия. Съвпада и с изискването на НАТО за нови способности на нашите въоръжени сили и увеличаване на военните разходи във връзка със заплахите, обясни министърът на отбраната, цитира го.

Според Запрянов максимум три години са достатъчни от момента на сключване на споразумението до момента на започване на производството. Той също наблегна на прогнозата, че в новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места.

По въпроса за това чия е заслугата за това сътрудничество с германския концерн - на Бойко Борисов или на президента Румен Радев, министърът заяви, че правителството трябва да осигури бюджета, а мандатоносителят ГЕРБ-СДС и Бойко Борисов трябва да осигурят политическа подкрепа, защото тези решения, по отношение на финансирането, ще се вземат в Народното събрание.

"Ролята на лидера на мандатоносителя е изключително важна, ако няма политическо мнозинство, което да подкрепи такова решение, какво правим тогава", каза Запрянов.

"Оръжията са гаранция, че няма да има война. Политиката, която НАТО и България като член поддържат, е на сдържане и отбрана. За да има сдържане, трябва да има военен потенциал – агресорът да знае, че няма да остане ненаказан, ако започне действия срещу която и да е държава членка на НАТО. На този принцип са изградени нашите въоръжени сили от Освобождението до днес”, декларира Запрянов.

Как се стигна до инвестицията, по която, според Запрянов, властта е работила от дълго време?

На 25 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф. На нея стана известно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа "Райнметал" ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.

Два дни след Борисов, на 27 август президентът Румен Радев участва в откриването на нов високотехнологичен завод също на "Райнметал" в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. На следващия ден след среща с германския държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер в двореца "Белвю" в Берлин Румен Радев заяви, че президентската институция води разговори с германски компании, чиито представители в началото на идния месец ще посетят България за разговори за възможни инвестиции.

Официализирането на германската оръжейна инвестиция стана факт и с пристигането на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в неделя във ВМЗ-Сопот, до която застанаха Борисов и премиерът Росен Желязков. На фона на протести пред входа на военния завод в Сопот, Фон дер Лайен обяви, че България е осигурявала 1/3 от оръжието за Украйна от началото на войната.

