В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал", заяви Бойко Борисов след среща с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф. Изявлението на двамата беше излъчено на страницата на Борисов във Фейсбук. Преди това беше излъчено и посрещането на лидера на ГЕРБ в сградата на "Райнметал" в Дюселдорф.

Радев: Не саботирам кабинета, дадох им и "Райнметал", главен секретар на МВР ще има до дни
Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода тук, най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента и аз съм изключително благодарен на г-н Папергер, че избраха терена на Вазовските заводи за този огромен завод, каза Борисов. Следващото - заводът за 155-милиметрови снаряди и изстрели, натовски калибър, са изключително важни и за Българската армия, а и за цяла Европа, и целта е производството на 100 хиляди бройки капацитет на завода, посочи той.

Информирали сме Европейската комисия за тези два проекта и по механизма SAFE сме гарантирали парите от страна на българската държава, каза още Борисов.

В следващите три седмици всичко това трябва да бъде завършено, за да го вкараме в парламента, за да бъде ратифицирано от българските партии, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че работят и по следващ завод или филиали за изграждането и производството на дронове.

Борисов благодари за екипите, които "Райнметал" е изпращал регулярно от март досега, и на изпълнителния директор Армин Папергер, че е обърнал внимание на България и е оценил огромния ѝ потенциал.

България е една изключително важна страна за Европа, но и изключително важна страна за "Райнметал", каза Армин Папергер.

"Райнметал" ще построи заедно с България в най-скоро време най-малко два завода в България, първият от тях ще бъде за артилерийски снаряди, заяви Папергер.

Още по-важно е нашето съвместно предприятие за барут, добави той. Папергер посочи, че съвместно българското правителство и "Райнметал" ще направят обща инвестиция на стойност над 1 млрд. евро за производството на тези важни компоненти.

През април Бойко Борисов се срещна в Германия с Армин Папергер, главен изпълнителен директор на най-големия отбранителен концерн в Европа - "Райнметал". Пратих на Росен Желязков изключително детайлна оферта за инвестиция за фабрика за барут, съвместно с германския концерн "Райнметал", заяви след това Борисов в кулоарите на парламента.

В края на март Борисов се срещна с Папергер, който беше на посещение в България, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Преди това Армин Папергер и делегация на "Райнметал" се срещнаха с президента Румен Радев. Представителите на отбранителния концерн имаха и среща с премиера Росен Желязков в Министерския съвет, на която бяха обсъдени възможностите за реализиране на съвместни проекти за развитие на отбранителната индустрия и за инвестиции в интерес на модернизацията на българската армия.

По-късно тази седмица на визита в Германия ще бъде и президентът Румен Радев, който в понеделник показа, че е раздразнен от изпреварващата визита на Борисов. Oчаква се след няколко дни българският държавен глава да присъства на откриване на високотехнологичен завод на "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония.

"Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната, независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви Радев.

