Председателят на ЕК ще се запознае с отбранителния капацитет на страната ни

3055 Снимка: Министерски съвет на Република България

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е в Сопот, придружена от премиера Росен Желязков, министъра на отбраната Атанас Запрянов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщава БНР.

Желязков ще запознае председателя на ЕК с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление.

Министър-председателят ще представи и част от натрупания опит и традиции на България във военната индустрия. Двамата ще обсъдят също възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност "Safe", включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн "Райнметал".

След това е предвиден кратък брифинг за медиите.

Председателят на ЕК е на обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Посещението ѝ цели да покаже подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

Почти през целия ден членове и симпатизанти на партия "Възраждане" протестират в района на завода. По-късно към тях се присъединиха и протестиращи от "Величие".

Полицейското присъствие в района е засилено. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че Фон дер Лайен "не е добре дошла в нашата родина". Той отправи и остра критика към планираната инвестиция за близо 1 млрд. лева в ново производство на барут.

