Митов: Инвеститорът е казал "здрасти" на Радев, но МС е носител на инвестицията на "Райнметал"
Президентът се опитва да изземе ролята на изпълнителната власт по евразийски модел, констатира вътрешният министър
Вътрешният министър Даниел Митов обвини президента Румен Радев, че се опитва да изземе ролята на правителството "по евразийски модел", където в президентската институция е съсредоточена "прекалено много власт". И напомни: "Българската конституция ясно е разписала, какви са отговорностите на президента".
Президентът Радев
"Президентът се похвали с нещо, с което няма как да се хвали. Малко като тоя, който седял и гледал как работят майсторите, и после отишъл да се хвали в селото, че той бил построил къщата", коментира зам.-председателят на ГЕРБ по бТВ относно задочния спор между президента и правителството кой има заслугата за инвестицията на "Райнметал".
"Документирани срещи и снимки има, но има с Бойко Борисов, с правителството и с отделни министри. Това, че инвеститорът отишъл да каже "здрасти" на президента, не го прави носител на тази инвестиция", добави Даниел Митов. "Правителството е носител на инвестицията", изрази той тревогата си как изглеждаме отстрани, като излиза президентът и "казва "това е мое". "Превърнал е президентската трибуна в инструмент на пропагандно говорене. Президентът е длъжен да осигурява баланс, но се занимава с партийно говорене и говори като опозиционен лидер", каза Митов.
И беше категоричен, че Румен Радев трябва да реши веднъж завинаги дали ще бъде президент, или партиен лидер.
"Ако иска да бъде партиен лидер – да си подаде оставката и да отиде на избори. Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията", критикува Митов държавния глава. По думите му държавният глава неправомерно блокира ключови назначения. "Не е редно президентът да спира назначения на посланици, на главния секретар на МВР или на председателя на ДАНС. Това не е неговата роля", възмути се още вътрешният министър.
Министърът на вътрешните работи отрече, че два месеца кабинетът е блокирал назначаването на шефа на НСО, както заяви Румен Радев. "Изпълнителната власт не блокира нищо", каза Митов и доави, че когато президентът действа по този начин, нормално било поведението на правителството. "Първо се минава през вербална координация. Нямаше никакъв отговор на тази вербална комуникация. Правителството е търсило президента, той е замълчал", обясни вътрешният министър и уточни, че поради това в един момент е трябвало да пуснат писмото с предложението за назначението на главния секретар на МВР Мирослав Рашков до "Дондуков" 2.
"Това е мое предложение. Работих дълго с него като заместник и се убедих, че е балансиран професионалист с авторитет в системата. Нищо не ме притеснява. Кадрите от правителството на Орешарски, това е минало заминало. Има хора, които работят в тази система. Тя е консервативна, тя е много стабилна от гледна точка на Закона на Министерство на вътрешните работи", каза Митов.
Той обясни, че в МВР не може да се уволнява "просто така". "И то е направено съвсем умишлено, така, за да може тези професионалисти да се изграждат в времето и да не се губи капацитет. И в крайна сметка, не може някой, който работи от 20 години в системата при различни главни секретари, различни ръководства на министерството, да му бъде свързвана биографията само с един период, защото там бил преместен от някъде си", защити той кадровото си решение.
По темата за екстрадирането на Никола Николов - Паскал, министърът на вътрешните работи обясни, че последното му влизане в страната е било засечено преди обявяването му за национално издирване.
"МВР знаело къде се намира, изискана е екстрадицията му. Знаем, че последната регистрация е на "Капитан Андреево", влизането е през март 2024 г., преди да е обявен за издирване. На 5 април 2024 е обявен за издирване, пусната е информацията в шенгенската система в средата на юли. Може да се подреди алгоритъмът на търсенето - кога се завръщал, преди да е обявен за национално издирване и последното му влизане в страната", обясни Митов.
Преди два дни Софийският градски съд пусна Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Той трябва да ги внесе в 15-дневен срок. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд до три дни. По този повод вътрешният министър каза, че ще бъдат проверени данни, както и твърденията на съда, че "действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България", както и изтъкнатото от адвокатите му, че призовките не са изпращани на адресите, дадени от защитниците.
Според Даниел Митов не може да има договорка между Паскал и управляващите, или между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Паскал. "Аз лично много се съмнявам изобщо Бойко Борисов и Паскал някога да са си чували гласовете и изобщо да са се виждали. Това е абсурд", отрече Митов.
Вътрешният министър засегна и темата с войната по пътищата. Той заяви, че ще предложи много строги промени за сериозни нарушения от шофьори.
"При нарушения, свързани с каране в пияно или дрогирано състояние, ще има много големи глоби, при рецидив - отнемане на книжката завинаги. Подобно предложение ще дам и за карането с прекалено висока скорост или правене на дрифтове", анонсира Митов. И обобщи, че "тежките катастрофи и жертвите намаляват, но не толкова, колкото искаме".
Въпреки протестите и предстоящия вот на недоверие, министърът подчерта, че кабинетът продължава да работи по стратегически цели. "Целите са ясни – влизане в еврозоната и привличане на нови инвестиции, не само в отбраната, но и в технологиите. Работим тясно с ЕС и САЩ", декларира зам.-председателят на ГЕРБ.
"Ясно е, че Русия няма никакво желание да прекратява тази война. Ясно е, че Европа трябва да засили отбранителния си капацитет. И част от тези пари идват именно в България", коментира той по повод бъдещото производство на барут у нас. По думите му отделянето на средства до 5% от БВП за отбрана няма да затрудни българската държава.