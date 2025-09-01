4018 Снимка: БТА

Вътрешният министър Даниел Митов обвини президента Румен Радев, че се опитва да изземе ролята на правителството "по евразийски модел", където в президентската институция е съсредоточена "прекалено много власт". И напомни: "Българската конституция ясно е разписала, какви са отговорностите на президента".

"Президентът се похвали с нещо, с което няма как да се хвали. Малко като тоя, който седял и гледал как работят майсторите, и после отишъл да се хвали в селото, че той бил построил къщата", коментира зам.-председателят на ГЕРБ по бТВ относно задочния спор между президента и правителството кой има заслугата за инвестицията на "Райнметал".

"Документирани срещи и снимки има, но има с Бойко Борисов, с правителството и с отделни министри. Това, че инвеститорът отишъл да каже "здрасти" на президента, не го прави носител на тази инвестиция", добави Даниел Митов. "Правителството е носител на инвестицията", изрази той тревогата си как изглеждаме отстрани, като излиза президентът и "казва "това е мое". "Превърнал е президентската трибуна в инструмент на пропагандно говорене. Президентът е длъжен да осигурява баланс, но се занимава с партийно говорене и говори като опозиционен лидер", каза Митов.

И беше категоричен, че Румен Радев трябва да реши веднъж завинаги дали ще бъде президент, или партиен лидер.

"Ако иска да бъде партиен лидер – да си подаде оставката и да отиде на избори. Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията", критикува Митов държавния глава. По думите му държавният глава неправомерно блокира ключови назначения. "Не е редно президентът да спира назначения на посланици, на главния секретар на МВР или на председателя на ДАНС. Това не е неговата роля", възмути се още вътрешният министър.

Министърът на вътрешните работи отрече, че два месеца кабинетът е блокирал назначаването на шефа на НСО, както заяви Румен Радев. "Изпълнителната власт не блокира нищо", каза Митов и доави, че когато президентът действа по този начин, нормално било поведението на правителството. "Първо се минава през вербална координация. Нямаше никакъв отговор на тази вербална комуникация. Правителството е търсило президента, той е замълчал", обясни вътрешният министър и уточни, че поради това в един момент е трябвало да пуснат писмото с предложението за назначението на главния секретар на МВР Мирослав Рашков до "Дондуков" 2.

"Това е мое предложение. Работих дълго с него като заместник и се убедих, че е балансиран професионалист с авторитет в системата. Нищо не ме притеснява. Кадрите от правителството на Орешарски, това е минало заминало. Има хора, които работят в тази система. Тя е консервативна, тя е много стабилна от гледна точка на Закона на Министерство на вътрешните работи", каза Митов.

Той обясни, че в МВР не може да се уволнява "просто така". "И то е направено съвсем умишлено, така, за да може тези професионалисти да се изграждат в времето и да не се губи капацитет. И в крайна сметка, не може някой, който работи от 20 години в системата при различни главни секретари, различни ръководства на министерството, да му бъде свързвана биографията само с един период, защото там бил преместен от някъде си", защити той кадровото си решение.

По темата за екстрадирането на Никола Николов - Паскал, министърът на вътрешните работи обясни, че последното му влизане в страната е било засечено преди обявяването му за национално издирване.

"МВР знаело къде се намира, изискана е екстрадицията му. Знаем, че последната регистрация е на "Капитан Андреево", влизането е през март 2024 г., преди да е обявен за издирване. На 5 април 2024 е обявен за издирване, пусната е информацията в шенгенската система в средата на юли. Може да се подреди алгоритъмът на търсенето - кога се завръщал, преди да е обявен за национално издирване и последното му влизане в страната", обясни Митов.

Преди два дни Софийският градски съд пусна Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Той трябва да ги внесе в 15-дневен срок. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд до три дни. По този повод вътрешният министър каза, че ще бъдат проверени данни, както и твърденията на съда, че "действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България", както и изтъкнатото от адвокатите му, че призовките не са изпращани на адресите, дадени от защитниците.

Според Даниел Митов не може да има договорка между Паскал и управляващите, или между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Паскал. "Аз лично много се съмнявам изобщо Бойко Борисов и Паскал някога да са си чували гласовете и изобщо да са се виждали. Това е абсурд", отрече Митов.

Вътрешният министър засегна и темата с войната по пътищата. Той заяви, че ще предложи много строги промени за сериозни нарушения от шофьори.

"При нарушения, свързани с каране в пияно или дрогирано състояние, ще има много големи глоби, при рецидив - отнемане на книжката завинаги. Подобно предложение ще дам и за карането с прекалено висока скорост или правене на дрифтове", анонсира Митов. И обобщи, че "тежките катастрофи и жертвите намаляват, но не толкова, колкото искаме".

Въпреки протестите и предстоящия вот на недоверие, министърът подчерта, че кабинетът продължава да работи по стратегически цели. "Целите са ясни – влизане в еврозоната и привличане на нови инвестиции, не само в отбраната, но и в технологиите. Работим тясно с ЕС и САЩ", декларира зам.-председателят на ГЕРБ.

"Ясно е, че Русия няма никакво желание да прекратява тази война. Ясно е, че Европа трябва да засили отбранителния си капацитет. И част от тези пари идват именно в България", коментира той по повод бъдещото производство на барут у нас. По думите му отделянето на средства до 5% от БВП за отбрана няма да затрудни българската държава.

