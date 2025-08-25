Президентът отправи критики, че два месеца са бавили назначението на шеф на НСО, а сега и назначението на посланика във Вашингтон

3857 Снимка: БТА

Главният секретар на МВР ще бъде обявен още тази седмица, обяви президентът Румен Радев и категорично отхвърли внушенията, че саботира работата на правителството.

"Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви президентът Румен Радев.

След което Радев коментира ще има ли нов главен секретар на МВР, назначаването на началника на НСО, назначаването на нови посланици и изборът на членове на Комисията за противодействие на корупцията.

"Главният секретар на МВР наистина е важен, защото МВР е много сериозна институция с важни, отговорни задачи, така че, както съм казал, да, ще има титуляр главен секретар на МВР", каза държавният глава. На въпрос кога той отговори: "Тази седмица". Името ще разберете с моя указ съвсем скоро, добави Румен Радев.

В момента изпълняващ функциите главен секретар на МВР е Мирослав Рашков.

Имам редица писма, на които нямам отговор, редица инициативи към тях, за които също не намирам никакъв отговор. "Вижте там, където се появя за някакви събития, как се разбягват всички министри с малки изключения", каза още президентът.

Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на Националната служба за охрана (НСО), което опровергава претенциите за спешност при назначаване на службите, заяви Румен Радев.

Още на 25 юли президентът каза, че ще се произнесе в най-скоро време по предложението на МС за новия шеф на професионалното ръководство в МВР. Президентът неколкократно отказваше да коментира имена и евентуални номинации за поста, докато не приключи съгласувателната процедура. Тогава премиерът Росен Желязков изрази надежда това да стане, както и по отношение на съгласувателната процедура за посланиците, така и по отношение на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира преназначения шеф на НСО, като посочи, че премиерът Росен Желязков е показал институционалност. В момента, в който беше изпратено писмото, той го съгласува и беше назначен, каза Борисов. На 20 август президентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на НСО. По-рано през деня Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на НСО.

Радев отправи критики, че се бави назначаването на посланик във Вашингтон.

"Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно - така, както трябва да бъде, но с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон - трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма", каза президентът.

Искам да приключи целият цикъл, да чуя и парламента и тогава ще коментирам, отговори държавният глава на въпрос какво смята за изслушването на кандидатите за членове на Комисията по противодействие на корупцията (КПК). За хората, които вземат решения и назначават тези лица, няма никакво значение какво се казва, смята президентът.

Румен Радев вече заяви, че до края на месеца ще обяви решението си по направените предложения от изпълнителната власт в рамките на съгласувателната процедура за назначения в сектор "Сигурност", съобщиха от прессекретариата на държавния глава миналата седмица.

Президентът разгледа временната експозиция "С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика", както и временната експозиция "Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар".

