Председателят на ПГ ги обвини, че се регистрирали за пленарното заседание въпреки партийното решение да не го правят

Трус в редиците на партия "Величие" и парламентарната група, след като 8 депутати сутринта се регистрираха за пленарното заседание. От видеоизявление на лидера на партията Ивелин Михайлов стана ясно, че те са погазили партийното решение представителите на "Величие" да не участват в регистрацията. Лидерът й заяви, че партията сваля доверието си от тях занапред. Ако ги изключи обаче, не просто ще настъпи разцепление, а цялата му група ще се разпадне.

"Искам да се разгранича от осемте депутата, които днес се регистрираха за работа в НС. Истинската причина е желанието да не им бъдат орязани някакви пари. Нещо, което е недостойно. Партията се разграничава от тези 8 депутати и оставяме на тяхната съвест да решат какво да направят оттук нататък", заяви в позиция на партията Михайлов, излъчена в "Ютуб". "Тези осем човека се изплюха върху доверието на хората", порица ги лидерът.

Във видеото обаче той не споменава нищо за санкции и изключване, след което в коментар за Нова телевизия уточнява, че ще проведе разговор с всеки един от осмината депутати.

Ако не изпълняват общите решения на "Величие", Михайлов ще ги призове да напуснат парламента и на тяхно място да влязат следващите в листите.

Той посочи, че те са погазили решението на ръководството и ги призова да се извинят на избирателите си. По думите му няма значение, че това тяхно решение не води до последствия, защото днес няма заседание на парламента заради липса на кворум.

"Тези хора да намерят начин да се извинят на избирателите. Вчера изрично сме говорили да не се регистрираме. "Величие" ще работи с чест и морал и няма да правим дребни сметки. Това не са финансови загуби, това са парите на хората и те са незаслужени от нас", каза той по повод орязването на надницата, ако един народен представител не натисне бутона за регистрация.

"Не спазиха инструкциите, които даде председателят на ПГ и по никакъв начин те не могат да се асоциират с партия "Величие". Тези хора да се изправят и да си поемат отговорността пред избирателите, но аз нямам желание да работя с хора, които толкова дребно и елементарно мислят за някакви жълти стотинки", категоричен е Ивелин Михайлов.

Групата на "Величие" наброява 10 депутати, което е минимумът за съществуване на ПГ и означава, че ако 8 бъдат изключени или станат независими, тя се разпада.

Народните представители по списък са Ивайло Лазаров, Красимира Катинчарова, която е заместник-председател на ПГ, Лариса Савова, Любиша Блажевски, Мария Илиева, Костадин Хаджийски, Стилияна Бобчева и Юлияна Матеева, заедно със самия председател Ивелин Михайлов.

