Промяната е в отговор на заявката на Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява, пишат от партията на Делян Пеевски

Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" е внесла в деловодството на Народното събрание проект за промени в Закона за Националната служба за охрана, с които се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана, съобщиха от партията на Делян Пеевски.

"Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява. Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери", пише още в официалната позиция на ДПС-НН.

Според партията "недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик".

По рано днес запитан за отказа си да ползва служебния транспорт на Националната служба за охрана, след като служителите на администрацията му нямат право на такъв, Румен Радев уточни, че би се отказал и от личната си охрана, но не може по закон.

"Ако депутатите приемат този закон, ще се откажа и от личната си охрана, но се отказах от служебния автомобил, защото не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил, като ценностна система именно сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия. Аз съм бил командир на тези хора, носил съм отговорност за техните животи и никога не съм ги оставял сами в трудни ситуации, в каквито нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици. И когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил", обясни президентът.

