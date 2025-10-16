Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" е внесла в деловодството на Народното събрание проект за промени в Закона за Националната служба за охрана, с които се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана, съобщиха от партията на Делян Пеевски.

Президентът Радев

"Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява. Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери", пише още в официалната позиция на ДПС-НН.

Според партията "недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик".

По рано днес запитан за отказа си да ползва служебния транспорт на Националната служба за охрана, след като служителите на администрацията му нямат право на такъв, Румен Радев уточни, че би се отказал и от личната си охрана, но не може по закон.

Президентът: Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Виж още Президентът: Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта

"Ако депутатите приемат този закон, ще се откажа и от личната си охрана, но се отказах от служебния автомобил, защото не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил, като ценностна система именно сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия. Аз съм бил командир на тези хора, носил съм отговорност за техните животи и никога не съм ги оставял сами в трудни ситуации, в каквито нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици. И когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил", обясни президентът.

ИЗБРАНО
bTV и Венета Райкова се разделят Лайф
bTV и Венета Райкова се разделят
17121
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
18806
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2607
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
2415
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
11793
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
1383
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
4874
Запечени патладжани със сирене и моцарела Вкусотии
Запечени патладжани със сирене и моцарела
1231
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
632
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
360