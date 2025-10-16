Обединени сме, заедно сме и няма нищо от всички тези неща, които най-вероятно ще чуем, заяви народният представител Мария Илиева

Комуникационна грешка стояла в основата на регистрирането на осемте депутати от "Величие" в пленарната зала. Това обявиха самите те на брифинг в кулоарите на НС и се извиниха на лидера си Ивелин Михайлов, след като малко по-рано самият той се разграничи от народните представители и обяви, че ще ги помоли да напуснат парламента.

Цялата група се събрахме преди малко и аз съм натоварена да кажа общата позиция на всички тези колеги отзад, каза Илиева, която излезе пред медиите заедно с още петима депутати от партията. Ние допуснахме комуникационна грешка, обясни тя. Наистина инструкциите на Ивелин Михайлов са били винаги да се регистрираме, след като присъстващите станат 121 човека, за да можем да не създаваме излишно кворум, допълни тя.

Заставаме плътно зад Михайлов, винаги сме били зад него и зад всички тези, които стоят зад нас, и които дават от времето си, усилието си, от средствата си, за да могат да се борят заедно с нас в тази кауза, каза Илиева.

Тя се извиви "чистосърдечно" и каза, че тя и колегите ѝ не са имали "никакви лоши намерения".

"Трикрактно се извиняваме и ще подобрим комуникацията, за да не се стига до такива недоразумения, защото това наистина е недоразумение - буря в чаша вода. Такива грешки е възможно да се допускат, така че обединени сме, заедно сме и няма нищо от всички тези неща, които най-вероятно ще чуем", подчерта Илиева.

Не сме имали ситуация, в която управляващите да нямат кворум, обикновено те са тези, които трябва да осигурят кворума в Народното събрание, каза още Мария Илиева. Този път те не са дошли. Обикновено опозицията, затова е опозиция, за да гласува обратното на това, което искат управляващите, отбеляза Илиева и допълни, че в случая депутати от "Величие" са гласували обратното на това, което правят управляващите. Очевидно сме сгрешили, заяви тя, цитирана от БТА.

Илиева обясни още, че са говорили с Ивелин Михайлов и са му са се извинили лично по телефона.

"Искам да се разгранича от осемте депутата, които днес се регистрираха за работа в НС. Истинската причина е желанието да не им бъдат орязани някакви пари. Нещо, което е недостойно. Партията се разграничава от тези 8 депутати и оставяме на тяхната съвест да решат какво да направят оттук нататък", заяви по-рано в позиция лидерът на партията Михайлов, излъчена в "Ютуб". "Тези осем човека се изплюха върху доверието на хората", порица ги лидерът.

Във видеото обаче той не споменава нищо за санкции и изключване, след което в коментар за Нова телевизия уточнява, че ще проведе разговор с всеки един от осмината депутати.

