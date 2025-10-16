Комуникационна грешка стояла в основата на регистрирането на осемте депутати от "Величие" в пленарната зала. Това обявиха самите те на брифинг в кулоарите на НС и се извиниха на лидера си Ивелин Михайлов, след като малко по-рано самият той се разграничи от народните представители и обяви, че ще ги помоли да напуснат парламента.

Парламентът

Цялата група се събрахме преди малко и аз съм натоварена да кажа общата позиция на всички тези колеги отзад, каза Илиева, която излезе пред медиите заедно с още петима депутати от партията. Ние допуснахме комуникационна грешка, обясни тя. Наистина инструкциите на Ивелин Михайлов са били винаги да се регистрираме, след като присъстващите станат 121 човека, за да можем да не създаваме излишно кворум, допълни тя.

Заставаме плътно зад Михайлов, винаги сме били зад него и зад всички тези, които стоят зад нас, и които дават от времето си, усилието си, от средствата си, за да могат да се борят заедно с нас в тази кауза, каза Илиева.

Тя се извиви "чистосърдечно" и каза, че тя и колегите ѝ не са имали "никакви лоши намерения".

"Трикрактно се извиняваме и ще подобрим комуникацията, за да не се стига до такива недоразумения, защото това наистина е недоразумение - буря в чаша вода. Такива грешки е възможно да се допускат, така че обединени сме, заедно сме и няма нищо от всички тези неща, които най-вероятно ще чуем", подчерта Илиева.

Не сме имали ситуация, в която управляващите да нямат кворум, обикновено те са тези, които трябва да осигурят кворума в Народното събрание, каза още Мария Илиева. Този път те не са дошли. Обикновено опозицията, затова е опозиция, за да гласува обратното на това, което искат управляващите, отбеляза Илиева и допълни, че в случая депутати от "Величие" са гласували обратното на това, което правят управляващите. Очевидно сме сгрешили, заяви тя, цитирана от БТА.

Илиева обясни още, че са говорили с Ивелин Михайлов и са му са се извинили лично по телефона.

Трус във "Величие": Михайлов се разграничи от 8 депутати, ще ги моли да напуснат НС
Виж още Трус във "Величие": Михайлов се разграничи от 8 депутати, ще ги моли да напуснат НС

"Искам да се разгранича от осемте депутата, които днес се регистрираха за работа в НС. Истинската причина е желанието да не им бъдат орязани някакви пари. Нещо, което е недостойно. Партията се разграничава от тези 8 депутати и оставяме на тяхната съвест да решат какво да направят оттук нататък", заяви по-рано в позиция лидерът на партията Михайлов, излъчена в "Ютуб". "Тези осем човека се изплюха върху доверието на хората", порица ги лидерът.

Във видеото обаче той не споменава нищо за санкции и изключване, след което в коментар за Нова телевизия уточнява, че ще проведе разговор с всеки един от осмината депутати.

ИЗБРАНО
bTV и Венета Райкова се разделят Лайф
bTV и Венета Райкова се разделят
17061
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
18764
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2604
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
2231
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
11779
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
1381
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
4853
Запечени патладжани със сирене и моцарела Вкусотии
Запечени патладжани със сирене и моцарела
1209
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
612
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
355