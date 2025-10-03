Снимка: McLaren
Ивелин Михайлов се извини за ударения Макларън, от "Величие" поръчали части да го поправят
"Момчето, което е карало, за мен неправилно е излязло в дъжда", каза председателят на парламентарната група на партията
Ивелин Михайлов се извини за вчерашната катастрофа с брандирания с политически послания спортен автомобил Макларън, предоставен за ползване на "Величие" от земеделския предприемач Светослав Илчовски.
Вчера луксозният автомобил McLaren 750S, облепен с призиви за борба с "мафията", се разби на пътя между Ямбол и Сливен. Инцидентът е станал минути преди 17 часа. Освен макларъна, Илчовски даде на "Величие" и брандирано "Ферари".
"Момчето, което е карало, за мен неправилно е излязло да кара този автомобил в дъжда и с 60 км/ч колата е ударена", каза председателят на парламентарната група на партията на брифинг в кулоарите на Народното събрание.
Михайлов изтъкна, че катастрофата не е тежка, няма пострадали, а активистът на "Величие" не се е движил с непозволена скорост.
Той се извини за причинените неудобства и добави, че са поръчали всички части, за да бъде поправена суперколата.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
