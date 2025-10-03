Ивелин Михайлов се извини за вчерашната катастрофа с брандирания с политически послания спортен автомобил Макларън, предоставен за ползване на "Величие" от земеделския предприемач Светослав Илчовски.

Вчера луксозният автомобил McLaren 750S, облепен с призиви за борба с "мафията", се разби на пътя между Ямбол и Сливен. Инцидентът е станал минути преди 17 часа. Освен макларъна, Илчовски даде на "Величие" и брандирано "Ферари".

Макларънът, брандиран от "Величие", се разби на пътя между Ямбол и Сливен (видео)
Виж още Макларънът, брандиран от "Величие", се разби на пътя между Ямбол и Сливен (видео)

"Момчето, което е карало, за мен неправилно е излязло да кара този автомобил в дъжда и с 60 км/ч колата е ударена", каза председателят на парламентарната група на партията на брифинг в кулоарите на Народното събрание.

Михайлов изтъкна, че катастрофата не е тежка, няма пострадали, а активистът на "Величие" не се е движил с непозволена скорост.

Той се извини за причинените неудобства и добави, че са поръчали всички части, за да бъде поправена суперколата.

ИЗБРАНО
Георги Тошев напусна bTV: Няма как да съм с Венета в едно предаване Лайф
Георги Тошев напусна bTV: Няма как да съм с Венета в едно предаване
29866
В Испания си спомниха за Туньо - "несломимият българин, който си купи танк" Корнер
В Испания си спомниха за Туньо - "несломимият българин, който си купи танк"
6671
Новите технологии в ядрената енергетика: Малките модулни реактори център на дискусии в САЩ и Канада Бизнес
Новите технологии в ядрената енергетика: Малките модулни реактори център на дискусии в САЩ и Канада
18648
Британското космическото командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците IT
Британското космическото командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците
952
Българската авторка Канина Крисалис влезе в международна бестселър класация с романа си „Нектар“ Impressio
Българската авторка Канина Крисалис влезе в международна бестселър класация с романа си „Нектар“
11272
Чънк спечели конкурса за най-дебела мечка в Аляска Trip
Чънк спечели конкурса за най-дебела мечка в Аляска
3297
Пържени филийки по френски Вкусотии
Пържени филийки по френски
1866
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние? Zodiac
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние?
876
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник Времето
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник
2089