Назначена е и техническа експертиза, която трябва категорично да посочи какво е било състоянието на водния атракцион

Водолази ще търсят скъсаните катарами на колана, довели до падането от парашут на 8-годишния Иван от Разлог. Детето загина след парасейлинг над морето край Южния плаж в Несебър в понеделник.

Сигналът за трагедията, станала в морето пред хотел "Афродита" на "Талисман бийч", бе подаден около 13.08 ч. на 18 август. Тогава момчето и майка му Мария Данева се качили на атракциона. При издигането на височина от около 50 метра, 8-годишното дете пада в морето, а майка му остава във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия Иван издъхва.

При разследването бе установено, че най-вероятната причина за смъртта на детето е скъсаният колан, с който то е било вързано към седалката на парашута.

По разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас, която води разследването на инцидента, днес водолазен екип ще извърши оглед на дъното на морето на мястото, където от 40-50 метра височина е паднало детето. Целта е да бъдат намерени скъсаните катарами на обезопасителния колан, който е придържал момчето към седалката на парашута, предаде БНР. Съмненията са, че катарамите са стари и протрити, но това все пак ще бъде установено, ако водолазите ги открият.

Допълнително по случая е назначена техническа експертиза, която трябва категорично да посочи какво е било техническото състояние на водния атракцион.

Вчера почернената майка за първи път разказа какво се е случило във фаталния понеделник.

"2025 година беше третата година, откакто той ни молеше да го качим на този огромен парашут, който се издига с моторна лодка над водата. Въпреки, че в официалната страница на парасейлинга на Южния плаж в Несебър пише, че атракцията е подходяща за деца, които са навършили 3-годишна възраст, ние отлагахме приключението, защото не смятахме, че е достатъчно пораснал. В неделя парашутът го нямаше на плажа, макар че го чакахме през целия ден. В понеделник, когато лодката и парашутът се появиха, първи бяха записани друга майка с по-малко от моето дете. Ние бяхме следващите", описва последните мигове преди инцидента Мария Данева.

По думите й инструктаж не е бил проведен, а 8-годишният й син полита към водата секунди след издигането.

"Чух "пук" и още веднъж "пук". Това стана за стотна от секундата. Първо лявата ръка, а после и дясната и детето ми полетя към бездната с коремчето надолу. По моя преценка бяхме на около 50 метра", споделя жената.

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост на трима задържани по случая. Това са капитанът на лодката, морякът, отговорен за обезопасяването на полета с парашут и управителят на водната база.

