Президентът припомня, че последния път, когато НС е иззело това право от държавния глава, е било с назначението на Пеевски начело на контраразузнаването, от което са последвали протести

3096 Снимка: БТА

Президентът Румен Радев наложи вето над промените, които отнемат негови президентски правомощия.

Държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание поправките в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС се възлага на парламента, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Председателят на контраразузнаването да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет, реши мнозинството на първо и второ четене в едно заседание на 2 октомври.

ГЕРБ, БСП и ИТН получиха подкрепа само от ДПС - Ново начало за отнемането на президентските правомощия, а опозицията се противопостави.

След гласуването Румен Радев коментира пред медиите, че Делян Пеевски превзема службите на абордаж, за да бори опонентите с компромати.

До приемането на промени, с които бяха отнети правомощията на президента да назначава шефове на службите, се стигна, след като Румен Радев категорично отказа на кабинета "Желязков" да издаде указ за Деньо Денев, който да застане начело на ДАНС.

Денев беше временно изпълняващ функциите, а президентът изрази резервите си към номинацията му, предложена от МС, като обвини, че ДАНС извършва чистки по места в цялата страна и се използва като политическа бухалка.

В мотивите си за ветото държавният глава подчертава, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса.

Държавният глава припомня събитията отпреди 12 години, когато правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС беше за първи път възложено на Народното събрание.

В деня на обнародване на тогавашните поправки в закона, на 14 юни 2013 г., Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на ДАНС и това предизвика бурни обществени протести.

Няколко дни по-късно Народното събрание отмени това свое решение, а в началото на 2015 г. възстанови правомощието на президента да назначава или освобождава председателя на ДАНС по предложение на правителството. Законът за изменение на Закона за ДАНС от 2 октомври т.г. не предлага каквито е да било гаранции, че парламентът няма да действа и в бъдеще по аналогичен начин.

Освен това президентът оспорва мотивите на вносителите на законопроекта, че изборът на председател на ДАНС от Народното събрание "ще бъде гаранция за стабилност и предвидимост, както и за обществено доверие".

Напротив, опитът от последните години сочи, че при кадровите си решения Народното събрание или бездейства с години, или действа в нарушение на Конституцията. Именно заради поведението на Народното събрание принципът на мандатност на редица висши държавни длъжности, който е основен стълб на демократичното управление, понастоящем у нас е тежко компрометиран, гласят още мотивите.

С поверяване на решенията за избиране и за освобождаване на председателя на ДАНС на Народното събрание съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на председателя на ДАНС в нарушение на принципа за мандатност.

