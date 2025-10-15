Финансовата криза може да прерасне в истинска и да гледаме една много тежка зима, предупреди председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев

Правителството трябва да внесе спешно бюджета за следващата година, за да не прерасне политическата криза във финансова, призоваха лидерите на ПП-ДБ на брифинг в Народното събрание по повод труса в управляващото мнозинство след изборите за общински съветници в Пазарджик.

"Когато бях финансов министър в кабинета "Петков", след вот на недоверие внесохме бюджет, за да може през 2022 г. доходите на българските граждани, компенсациите на бизнеса за високите цени на електроенергията и всички други разходи в държавата да бъдат адекватно индексирани след кризата на войната в Украйна", припомни председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той напомни, че остават две седмици крайния срок по закон за внасяне на проекта за бюджет за догодина. "Ако това правителство не внесе бюджет и тези боричкания продължат, това, което вече се очертава като много сериозна финансова криза, може да прерасне в една истинска такава и да гледаме една много тежка зима", предупреди Василев.

Истинският виновник за политическата криза са ГЕРБ и Бойко Борисов, който се страхуваше и не поиска да влезе в санитарния кордон срещу Делян Пеевски, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По думите му страната има нелегитимен център на власт, като институции, службите и съдебната система са пленени, което прави невъзможно провеждането на нормални, честни избори.

Според председателя на ДСБ Атанас Атанасов има две възможни решения - или правителството на Росен Желязков да поиска вот на доверие, или да преформатират кабинета с нови лица. "Очакваме мандатоносителят да съобщи", призова Атанасов.

Избори или преформатиране, или всякакви други театрални неща са на масата, коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. По думите му обаче това няма да е достатъчно. За да бъде решена кризата, трябва да намерим системния причинител - Пеевски, който е превзел съдебната власт и службите, изтъкна депутатът. Божанов добави и че зависи дали мнозинството се разпада, като отбеляза, че до момента няма коментар от "Има такъв народ", които са коалиционен партньор.

В отговор на въпрос дали биха гласували за смяна на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, той обясни, че това е решение на мнозинството. По думите му обаче вече нямало причина те да я подкрепят, защото председателят на парламента също е нарушила "санитарния кордон" около Пеевски.

