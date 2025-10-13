От партията се похвалиха с 30% ръст на гласовете и обявиха, че планът за "приключването" им не сработил

562 Снимка: facebook.com/prodalzhavamepromyanata

В града сме първа сила, а ДПС е втора, обявиха в коментар за вчерашните избори за общински съветници в Пазарджик от "Продължаваме промяната". Партията отбелязва 30% ръст в броя гласове и очаква двама общински съветници повече.

"В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях", продължават анализа си от ПП.

ДПС ще е първа сила в новия състав на общинския съвет, който ще довърши мандата до 2027 г. след касирането на редовния вот. Според неокончателни резултати партията на Пеевски е с 5% пред вторите - "Продължаваме промяната - Демократична България", от които е кметът Петър Куленски.

"ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове", посочват от партията с председател Асен Василев.

Според ПП те са вдигнали резултата си, "въпреки цялото купуване, удари и заплахи".

"Планът с "приключването" на Продължаваме Промяната не сработи! Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на ДПС-Ново начало", заявяват от "Продължаваме промяната".

Според тях МВР е "изцяло подчинено на купувачите на гласове".

"Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията", коментират от ПП, посочвайки вътрешния министър Даниел Митов, чиято политическа кариера започна при техния днешен коалиционен партньор ДСБ и продължи в ГЕРБ.

