Реконструкция на МС, блокиране на НС, нови избори са алтернативи за дестабилизация, заявиха от социалистическата партия в позиция за вчерашното изявление на Бойко Борисов

Снимка: БТА

След вчерашното изявление на Бойко Борисов, че не вижда партията си в настоящия вариант на управлението, БСП очаква от ГЕРБ предложения в Съвета за съвместно управление. Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори са алтернативи, които ще доведат до дестабилизация, посочиха от социалистическата партия в своя позиция. "Нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата и би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента", заявяват от БСП.

"В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите", пише още в позицията.

"От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това", заявяват от БСП.

Социалистите подчертават, че ще вземат решенията си в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните си партньори.

БСП не коментира заявеното от Борисов желание за смяна на излъчената от тяхната партия председателка на парламента Наталия Киселова. Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски обяви, че е готов да подкрепи нов председател на НС, излъчен от ГЕРБ.

След изявлението на лидера на ГЕРБ премиерът Росен Желязков отмени днешното заседание на Министерския съвет, а тази сутрин Народното събрание не събра кворум за провеждане на заседание.

