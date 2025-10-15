След вчерашното изявление на Бойко Борисов, че не вижда партията си в настоящия вариант на управлението, БСП очаква от ГЕРБ предложения в Съвета за съвместно управление. Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори са алтернативи, които ще доведат до дестабилизация, посочиха от социалистическата партия в своя позиция. "Нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата и би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента", заявяват от БСП.

Парламентът

"В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите", пише още в позицията.

"От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това", заявяват от БСП.

Социалистите подчертават, че ще вземат решенията си в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните си партньори.

БСП не коментира заявеното от Борисов желание за смяна на излъчената от тяхната партия председателка на парламента Наталия Киселова. Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски обяви, че е готов да подкрепи нов председател на НС, излъчен от ГЕРБ.

Пеевски предлага преговори за преформатиране на управлението
След изявлението на лидера на ГЕРБ премиерът Росен Желязков отмени днешното заседание на Министерския съвет, а тази сутрин Народното събрание не събра кворум за провеждане на заседание.

